Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar ve İşlem Hacmi Değişiklik Göstermeye Devam Ediyor

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 824 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 436 bin 432 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 11 milyon 453 bin 502 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 824 lira 2 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 626 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 515 lira 22 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 132 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 114 milyon 545 bin 661 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 114 milyon 528 bin 992 metreküp olarak kayıtlara geçti.