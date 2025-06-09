Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar ve İşlem Hacmi Artış Gösterdi

Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar ve İşlem Hacmi Artış Gösterdi
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Spot doğal gaz piyasasında referans fiyat 13 bin 806 lira olarak belirlenirken, işlem hacmi 5 milyon 139 bin 134 lira olarak kaydedildi. Türkiye'ye doğal gaz girişi ise 67 milyon 154 bin 747 metreküp olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 806 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 139 bin 134 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 1 milyon 819 bin 590 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 806 lira, gaz ticaret miktarı ise 376 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 496 lira 30 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 115 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 67 milyon 154 bin 747 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 67 milyon 193 bin 881 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
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