Haberler

Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Artış Gösterdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 512 lira 34 kuruş olarak belirlendi. İ işleme hacmi önceki güne göre artış göstererek 5 milyon 150 bin 400 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 512 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 150 bin 400 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 265 bin 220 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 512 lira 34 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 355 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 237 lira 96 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 786 lira 72 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 165 milyon 807 bin 244 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 165 milyon 897 bin 326 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
Polis, öğretmen, doktor! İşte Merkez Bankası'nın tahminine göre yeni memur maaşları

Merkez Bankası'nın tahminine göre memurun maaş tablosu netleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İrem Derici ve DJ Melih Kunukçu ayrıldı mı? Son hamlesi kafa karıştırdı

İrem Derici'den olay yaratan hamle! Herkes aynı soruyu soruyor
Ehliyetsiz, alkollü, umursamaz! 'Biraz daha içeyim' dedi, polisin verdiği yanıt bomba

"Biraz daha içeyim" dedi, polisin verdiği yanıt bomba
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! İki sürpriz var

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! İki sürpriz var
Ne yaptın sen Oğuz Aydın! Taraftarı çıldırtan pozisyon

Fener taraftarını çıldırtan pozisyon
İrem Derici ve DJ Melih Kunukçu ayrıldı mı? Son hamlesi kafa karıştırdı

İrem Derici'den olay yaratan hamle! Herkes aynı soruyu soruyor
Sapanca'da villada gizemli ölüm! İki genç hareketsiz bulundu

Villada gizemli ölüm! İki genç hareketsiz bulundu
Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan futbolcunun başına gelmeyen kalmadı

Adı F.Bahçe ve G.Saray ile anılan futbolcunun başına gelmeyen kalmadı
Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini değişti! İşte yeni orana göre emekliye yapılacak zam

Enflasyon tahmini değişti! İşte yeni orana göre emekliye yapılacak zam
Türkiye'nin ilk lüks konseptli AVM'si yıkılıyor

Türkiye'nin ilk lüks AVM'si yıkılıyor
Fatih Ürek için umutlu bekleyiş: Raporlar iyi, kalbimiz onunla

Fatih Ürek için umut ışığı: Menajeri son durumu açıkladı
Nejat işler olaylı gecenin perde arkasını anlattı

Saldırıya uğradığı gece neler yaşandığını ilk kez anlattı
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek

Paranın patronundan milyonlarca kiracının yüzünü güldürecek mesaj
AYM, milyonlarca kadını yakından ilgilendiren soyadı düzenlemesini görüşecek

Milyonları ilgilendiren soyadı düzenlemesi AYM'de!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.