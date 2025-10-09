Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Artış Gösterdi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 465 lira 59 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 659 bin 72 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 915 bin 678 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 465 lira 59 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 672 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 188 lira 87 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 742 lira 31 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 112 milyon 902 bin 47 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 113 milyon 482 bin 105 metreküp olarak kayıtlara geçti.