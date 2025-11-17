Doğal Gaz Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacminde Artış

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 554 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 13 milyon 354 bin 470 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 8 milyon 951 bin 138 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 554 lira 28 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 935 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 281 lira 99 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 826 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 181 milyon 222 bin 808 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 181 milyon 105 bin 984 metreküp olarak kayıtlara geçti.