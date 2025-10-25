Haberler

Doğal Gaz Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi Güncellendi

Güncelleme:
Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 261 lira 83 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise önceki güne göre düşüş gösterdi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 13 milyon 31 bin 950 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 26 milyon 913 bin 206 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 974 lira 92 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 548 lira 74 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 166 milyon 321 bin 698 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 165 milyon 781 bin 494 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
