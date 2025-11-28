Doğal Gaz Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi Düşüş Gösterdi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 397 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 493 bin 136 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 180 bin 317 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 397 lira 80 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 385 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 117 lira 69 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 677 lira 91 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 187 milyon 993 bin 395 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 187 milyon 945 bin 335 metreküp olarak kayıtlara geçti.