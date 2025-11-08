Doğal Gaz Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi Düştü

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 463 lira 26 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 382 bin 52 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 150 bin 400 lira lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 463 lira 26 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 303 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 186 lira 42 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 740 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 152 milyon 747 bin 911 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 153 milyon 113 bin 777 metreküp olarak kayıtlara geçti.