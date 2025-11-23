Haberler

Doğal Gaz Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi Artışı

Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 14 bin 455 lira 77 kuruş olarak belirlendi. Dünkü işlem hacmi ise 5 milyon 58 bin 907 lira oldu ve Türkiye'ye 155 milyon metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 58 bin 907 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 261 bin 875 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 178 lira 56 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 732 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 155 milyon 51 bin 140 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 154 milyon 909 bin 562 metreküp olarak kayıtlara geçti.

