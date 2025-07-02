Doğal Gaz Fiyatlarına Zam: Sanayi İçin Yüzde 7,86, Konut İçin Yüzde 24,6

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamaya göre, doğal gaza sanayi tüketicileri için yüzde 7,86, konut tüketicileri için ise yüzde 24,6 oranında zam yapıldı.

EPDK, doğal gaz toptan satış fiyatlarında bütçe hedefleri doğrultusunda değişikliğe gidildiğini bildirdi. EPDK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, doğal gazda yapılan tarife değişiklikleri 2 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Buna göre, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin internet sitesinde ilan ettiği doğal gaz toptan satış fiyatları ışığında nihai doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 7,86, konut tüketicileri için ise ortalama yüzde 24,6 oranında artış yapıldı.