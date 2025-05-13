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Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Düşüş Gösterdi

Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Düşüş Gösterdi
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Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 779 lira 59 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise önceki güne göre azaldı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 779 lira 59 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 895 bin 330 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 651 bin 600 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 779 lira 59 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 360 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 468 lira 57 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 90 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 114 milyon 698 bin 974 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 115 milyon 16 bin 554 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
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