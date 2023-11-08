Doğal gaz faturasında yüzde 40'a yakın tasarruf sağlayan ısıcamlar

Bu cam sayesinde doğal gaz faturasında yüzde 40'a yakın tasarruf ediliyor

Doğal gaz faturasından tasarruf etmenin püf noktası: 800 santigrat derecede ısıtılan ısıcamlar

ELAZIĞ - Havaların soğuması beraberinde vatandaşların doğalgaz tasarruf yöntemlerini de beraberinde getiriyor. Özellikle çift cam ritüeli ile 800 santigrat derecede ısıtılarak oluşturulan temperli ısıcamlar, kış aylarında yüzde 40'lara kadar tasarruf sağlıyor.

Yurt genelinde havaların soğumasıyla birlikte kombiler çalıştırılmaya başlandı. Kışın fatura bedellerinin artması sonrası doğal gaz faturasının cep yakmaması için dikkat edilmesi gereken tasarruf yöntemlerini de beraberinde getirdi. Özellikle cam ve pencerenin normal camlara göre daha dayanıklı olması gerektiğini ifade eden cam balkon yetkilisi Kadir Atalay, temperli camların normal cam 40-50 santigrat derece arasında ani ısı değişimine dayanabilirken, temperli camın 250-300 santigrat dereceye kadar çıkarabildiğine dikkat çekti. Atalay, ısıya dayanıklılığı ile bilinen bu camların, normal cama göre 5 kat daha fazla ısıya dayandığını ve bu özelliği nedeni ile bu camlara 'güvenlik camı' ismi verildiğini kaydetti. Kışın ev sıcaklığını, yaz aylarında da güneş ışınlarından evi muhafaza etmesi dolayısıyla ısı serisiyle kullananlara alternatif olarak sunulan ısıcamların bu artılarına dikkat edilmesi halinde faturada yüzde 50 ila 60 tasarruf sağlanabileceği kaydediliyor.

"Bu camlar masrafı azaltıyor"

Isıcamların fatura üzerindeki etkisine değinen cam balkon yetkilisi Kadir Atalay, "Cam balkon kış aylarında, sezon olarak revaçta. Vatandaşlarımız balkonlarını bir an önce dış cephe olarak kapatmayı, akabinde içeriyi kiler veyahut oturma odası şeklinde kullanmayı istiyor. Bundan dolayı genelde bu aylarda ısı camlı balkonları tercih ediyoruz. Isı camlı cam balkonları taktığımız zaman evin yakıt giderlerini daha çok düşürebiliyor, masrafları daha azaltabiliyor. Isı camlı cam balkon iki tane 4 milimetrelik temperli camdan oluşuyor. Normal, sinerji ve konfor ısıcamlar vardır. Bunların en iyileri konfor ısıcamlardır. Kışın soğuk yazın da sıcak bir memlekette yaşadığımız için kışın yüzde 50 soğuk hava girişini minimize ederken, yaz aylarında da güneş ısısı girişini yüzde 40 seviyesine düşürdüğünden dolayı klima masraflarını da minimum seviyeye indirir. Kullanılan bu ürün tekrardan parasal olarak dönüşü sağlıyor. Camın kalınlığına, reçetesine göre ortalama 800 santigrat derecede camlar ısıtılır, sonradan aniden soğuk bir alanda şoklandıktan sonra temperlenir" dedi.