Doğa Koleji Rehberlik Bölümü'nden ara tatil önerileri

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ilk ara tatilinin bugün başlamasıyla Doğa Koleji Rehberlik Bölümü öğrenciler için ara tatil önerilerini paylaştı.

Doğa Koleji'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Bölüm Başkanı Gülşen Aksu ve Doğa Koleji Okul Öncesi ve İlkokul Rehberlik Bölüm Başkanı Büşra Akın, kasım ara tatilinin en iyi şekilde değerlendirilmesi için öğrencilere ve velilere önerilerde bulundu.

Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Bölüm Başkanı Gülşen Aksu, kasım ara tatiline girerken öğrencilere karne verilmediğinden öğretmenlerden alınan geri bildirimlerin değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Pekiştirme görevlerindeki performansları gözden geçirilmelidir. Akademik ilk çeyrekteki ders, konu ve kazanımlar gözden geçirilerek, konu eksiklerine yönelik çalışmalar yapılabilir, yoğun olmayan ancak akademik olarak ihtiyaca yönelik bir program oluşturulabilir. Bu program baskı ve kaygı yaratmamalı, dinlenme ve eğlenmenin önüne geçmemelidir. Küçük yaş gruplarında çalışmadan sonra aile ile keyifle yapılacak etkinliklerin programa konması motive edici olacaktır. Çocukların sosyalleşmesini destekleyin. Birlikte sosyal programlar planlayın. Sevdiğiniz dostlarınızla, arkadaşlarınızla bir araya gelin ve çocuğunuzun da sevdiği kişilerle ve arkadaşlarıyla vakit geçirmesi için olanak yaratın. Özellikle kimlik gelişiminin ön plana çıktığı ergenlik döneminde olan çocukların bireyselleşme süreçlerinin sağlıklı olabilmesi için arkadaşlarıyla sosyal etkileşimde olmaları çok önemlidir.

Öğrencilerin öğrenmenin sürekli olduğu durumlarda daha iyi öğrenebildiğine dikkati çeken Aksu, tatil dönemlerinde öğrenmenin ritmini kırmamak amacıyla konu tekrarı yapılabileceğini ve öğrenilen konularla ilgili soru çözülebileceğini aktardı.

Aksu, "Özellikle sınav hazırlık grubu öğrencileri ara tatilde önceden çözdükleri deneme sınavı kitapçıklarını inceleyebilirler, yapamadıkları ve boş bıraktıkları sorular üzerine çalışabilirler. Ayrıca öğrencilerin okul dışı araştırma ve öğrenme yetisinin geliştirilmesi ve öğrenmeyi bir alışkanlık haline getirme becerisi kazanması oldukça önemlidir." ifadelerini kullandı.

Aksu, ekran karşısındaki süreler konusunda da uyararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çocuklar tatil boyunca sınırsızca televizyon izlemek veya dijital araçlarla zaman geçirmek isteyebilir. Teknolojinin faydalı yanlarını olduğu gibi zararını da gözetmeliyiz. Ekran karşısında geçirilen zaman pek çok şeyin önüne geçiyorsa yemek masasına, oyunlara ve sohbet zamanına ekranların girmemesi evde bir kural haline getirilebilir. Aileler çocuklarının ekranda nasıl zaman geçirdiğini, ne izlediğini, ne oynadığını bilmeli ve takipte kalmalıdır. Çocuklar en çok model alma yoluyla öğrenir, tutum ve davranışlar geliştirir. Çocuğunuza bıraktığınız her boş zaman onu ekran karşısına geçmeye yöneltebilir. Bu nedenle ara tatilde etkinlik planlaması yapmak çocuğunuzun ekran karşısında geçireceği zamanı da kontrol altına alabilir."

"Biyolojik saatlerini değiştirmemelerini öneriyoruz"

Doğa Koleji Okul Öncesi ve İlkokul Rehberlik Bölüm Başkanı Büşra Akın da akademik başarı ve kişilik özellikleri üzerine yapılan araştırmaların, başarılı çocukların en önemli ayırt edici özelliğinin sorumluluk bilinci olduğunu ortaya koyduğunu bildirdi.

Bu nedenle tatil süresinde çocukların yaş gelişim özelliklerine uygun sorumluluklar verilmesinin önemli olduğunu belirten Akın, şu bilgileri paylaştı:

"Çocuklara verilen masa kurma, masa toplama, odasını toplama gibi sorumluluklar yaşam becerileri kazanmalarını da destekleyecektir. Tatil planlaması yaparken çocuklarla empati kurmak, onların yetenek, ilgi ve ihtiyaçlarının farkında olmak önemlidir. Planlama yaparken sadece anne ve baba kendi öngördüğü ve hoşlandığı etkinliklere yönelmemeli, planlama çocukla birlikte yapılmalıdır. Öğrenciler için, bu ara tatil bedensel olarak bir dinlenme sürecidir fakat tamamen boş zaman olarak da düşünülmemelidir. Öğrencilerin ara tatillerini hem güzel hem de verimli geçirmeleri için tatilde yapılacak etkinlikler listesi hazırlamak güzel olabilir.

Aileyle birlikte evde sinema gecesi, müze ziyareti veya şehir turu, evde yapılabilecek deneyler, el işleri, çeşitli hobiler, kutu oyunu oynamak vb. etkinlikler çocuğun ilgisine ve isteğine göre listeye eklenebilir. Okul zamanında belli rutinlere (erken kalkma, ders çalışma) alışan öğrenciler için, tatil zamanları bir planlama yapılmazsa, yapacak bir şeyin bulunmadığı, 'boş zamanlar' halini alabilir. Burada anne ve babaların iyi yönlendirme yapmaları çok önemlidir. Ayrıca öğrencilerin ara tatil dönüşü adaptasyonlarının kolay olması için uyuma ve uyanma saatlerine dikkat etmeleri, biyolojik saatlerini değiştirmemelerini öneriyoruz. Okullardaki eğitim öğretime ara verilirken tatil döneminde ailelerle planlanan tatil programlarının, öğrencilerin okula dönüşte akademik yaşantılarını da desteklediği unutulmamalıdır."

Akın, tatil programında okumaya mutlaka zaman ayırılması gerektiğini belirterek, okumayı bir alışkanlık haline getiren, okuduğunu anlayan ve yorumlayan bireylerin, kendini ve dünyayı daha iyi tanıdığını ve yorumladığını, akademik anlamda daha başarılı olduğunu aktardı.

"Bu nedenle ara tatilde de kitap, dergi ya da ilgi alanıyla ilgili internetten bir metin okumasına teşvik edilebilir." önerisinde bulunan Akın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çocuklarla kitapçıya gidip, kitapları inceleyerek birlikte zaman geçirebilir, onların öncelikle gelişim dönemine uygun ve kendi istediği kitabı seçmesine izin verebilirsiniz. Kendi seçtiği ve ilgi duyduğu kitabı okuyan çocukların kitap okuma alışkanlığı gelişir. Küçük yaş grupları daha okumayı öğrenmemişse siz kitap okuyabilir, okunan kitap ve metinlerin resimlerini yapmaya teşvik edebilirsiniz. Büyük yaş gruplarında kitapla, hikayeyle, yazarla ilgili konuşmak, kitaplarla ilgili aile içinde sohbet etmek çocuğunuzun düşüncelerini paylaşması için ortamlar yaratırken, aile içi iletişimin güçlendirilmesine de olanak sağlar."