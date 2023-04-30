Doğa Koleji öğrencilerine 'ruhsal dayanıklılık' eğitimi verildi

Doğa Koleji Acarkent Kampüsü IB öğrencileri "CAS Activity" kapsamında rehberlik bölümünün desteği ile planlanan "Psychological Resilience" (Ruhsal Dayanıklılık) seminerine katıldı.

Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Doğa Koleji Lise Rehberlik Bölümü, öğrencileri depremin kısa ve uzun vadeli sonuçlarından koruyabilmek adına sadece bireysel görüşmelerle, sınıf etkinlikleri ve sunumlarla kalmayarak grup danışmanlığı programları ve atölye çalışmaları yapıyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin santralistanbul yerleşkesinde gerçekleştirelen seminerde, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin akademisyenleri travma sonrası iyileşme konusunu ele aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Alev Çavdar, benlik gelişiminin ruhsal dayanıklılık ile etkileşimine dikkati çekerek, benliği oluşturan duyguların, değerlerin, ilişkilerin, anıların, düşüncelerin, başka insanlarla ilgili olan temsillerin birbiri ile olan bağına "ben" denildiğini belirtti.

Çavdar, "Kişisel bir kayıp veya toplumsal bir travma yaşadıysak, kırılma çok ani ve sert gerçekleşti ise bu bağların zedelenmesi, kopması geçici olarak beklenir ve ruhsal dayanıklılık dediğimiz nokta bu değişime dönüşüme izin verecek kadar dağılmadan, kopmadan esnek bir şekilde sağlam bağlar kurmaktır." ifadelerini kullandı.

Seminerin ikinci bölümünde İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Maçkalı önderliğinde "Kendi Ruhsal Dayanıklılığımızın Keşfi: Sanatla Farkındalık Çalışması" yapıldı.

Hareket etmenin ve hareketin beden ile uyumu, duyguların farkına varmak ve kendi benliğimize bir yolculuğa çıkmayı sağlayacak nefes egzersizleri ile farkındalık, sanat terapisi ile benliğimizi ortaya çıkaran güçlü yönlerin ve bağların neler olduğuna dair interaktif grup çalışmasında bulunuldu.