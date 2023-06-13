Doğa Koleji'nden YKS'ye sayılı günler kala öneriler

Doğa Koleji Lise Rehberlik Bölüm Başkanı Işıl Can, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2023-YKS) sayılı günler kala öğrenci ve ailelere tavsiyelerde bulundu.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, 2023-YKS 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Can, sınava akademik bilgi yüküyle girmek kadar önemli olan diğer bir noktanın da sınava pozitif psikoloji ile gitmek olduğunu belirtti.

Can, "Sınava psikolojik üstünlük ile girmek sınavın tamamını etkileyecek olan bir faktör. Sonunu düşünerek işe başlamak, başarılı olacağınızı ve sınavınızın iyi geçeceğini düşünerek olumsuz düşünceler yerine olumlu sonuçlara odaklanmak sınav başarınızı olumlu yönde etkileyecektir." ifadelerini kullandı.

YKS sınavının son bir şans olarak değil, yeni kapılar açacak bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini aktaran Can, şunları kaydetti:

"Kariyer yolcuğunuzdaki önemli bir basamak evet ama kariyer kavramı uzun soluklu bir yolculuk. Sonuç ne olursa olsun herkes için sıfırdan başlayacağı bir üniversite hayatı sizleri bekliyor olacak. Tüm yıl boyunca sınava hazırlık süreçlerinde gösterilen çaba sınav sonucundan önemli. Sınav sonrasında gerçekleşecek üniversiteye geçiş, tercih ve yerleştirme sürecinde doğru kararlar vermek öğrencilerin kariyer yolculuklarında en az sınav kadar önemli. Sınava girilecek okulların mutlaka sınav günü öncesinde gidip görülmesi sınav sabahı okulu bulmada ve okula ulaşmada sıkıntı yaşamamak için önemlidir.

Adayların sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları gerekir. Öğrenciler tüm yıl çok emek verdiler, konuları öğrendiler, tekrarlarını yaptılar, sorular çözdüler. Son haftada da ders çalışmaya devam edilmeli. Son günlerde akademik olarak kendilerini yeterli hissetmedikleri konular üzerinden bir kez daha geçebilirler. Deneme sınavı çözmek, deneme sonrasında yanlış ve boş sorulara dönmek, eksikliklere bakıp konu tekrarı yapmak son haftalar için en iyi çalışma stratejisidir ve sınav süresini daha iyi yönetmeye ve başarınızı arttırmanıza yardımcı olacaktır."

"Son bir hafta uyku düzeni çok önemli"

Can, sınavlarda başarılı olmak için sadece iyi ders çalışmak değil, sınav anında zamanı iyi yönetmenin de gerekli olduğunu kaydetti.

Bu nedenle sınavlarda hangi testten başlanacağına, hangi teste ne kadar zaman ayrılacağına önceden karar vermenin ve sınav anında bunu uygulamanın önemli olduğunu vurgulayan Can, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Son hafta şimdiye kadar yapılmadıysa sınavda zamanın nasıl yönetileceğine karar verilmelidir. Her şey sizinle başlar. Önce kendi zaferinize inanmalı ve kendinize başarılı olacağınız noktasında güvenmelisiniz. Sınava pozitif psikoloji ile girmek sınav başarısını olumlu yönde etkileyen önemli faktörlerdendir. Olumlu düşünün ve kendinize inanın. Önemli olanın sınavın sonucu yıl boyunca verilen emek olduğunu unutmamak gerekir. Başaracağınıza inanın." değerlendirmesinde bulundu.

Sınava günler kala sakatlanmalara yol açabilecek bedensel aktivitelerden kaçınmak gerektiğini vurgulayan Can, şu ifadeleri kullandı:

"Sınav gününe kadar kendinize dikkat etmeli ve iyi bakmalısınız. Sınava günler kala beslenme düzenine de dikkat edilmesi oldukça önemli. Daha önce hiç yemediğiniz bir yiyeceği bu hafta yememeye özen göstermelisiniz. Fazla ağır ve yağlı yiyeceklerden de kaçınmanız faydalı olacaktır. Ayrıca son bir hafta uyku düzeni çok önemlidir. Sınav günü kendinizi yorgun ve uykusuz hissetmemek için sınav günü sabah saat kaçta kalkmanız gerekiyorsa son bir hafta boyunca aynı saatlerde kalkmaya ve erken uyumaya dikkat ederek biyolojik ritminizi düzenleyebilirsiniz."

Can, sınavdan bir gün önce kişiyi rahatlatan aktivitelere zaman ayrılabileceğini, mümkünse dinlenmeye özen gösterilmesi gerektiğini ifade ederek, sınav öncesinde sınavla ilgili iletişimin tamamlanmasını, "Başarılar" mesajının, aile, akraba ve arkadaşlarla bu konuda yapılacak konuşmaların sınava son 48 saat kala bitmesini tavsiye etti.

"Ebeveynler, öğrencilerin motivasyonlarını sınav öncesi kimsenin etkilemesine izin vermemeli"

Can, sınav sonrasında sınavla ilgili olumsuz değerlendirme yapılmamasına ve moral bozmamaya dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, şu önerilerde bulundu:

"Sınav bitmiştir, zihinde de bitirilmelidir. Kendinizi hazır hissederseniz TYT hakkında konuşabilir, soruları değerlendirebilirsiniz. TYT'nin hemen ertesi günü uygulanacak AYT için öğrencilerin dinlenmeleri, keyifli bir şeyler yapmaları değerlidir. Zihin dinlendirilmelidir. Pazar günü sonucu yüzde 60 etkileyecek AYT ve Dil sınavı vardır. Odak alanı pazar günü yapılacak olan sınava çevrilmelidir. Ailelerin sınav hakkındaki tutumları ve duyguları ile öğrencilerin sınava yaklaşımlarıyla duyguları doğrudan ilişkilidir. Aileler sınav hakkındaki duygu ve düşüncelerini ifade ederken iletişimlerine özen göstermelidir. Özellikle ebeveynleri tarafından anlaşıldıklarını hisseden çocukların sınav motivasyonu daha olumlu yönde olmaktadır."

Ebeveynlerin sınav sonucuna odaklanmak yerine sınava hazırlık sürecinde göstermiş oldukları çaba ve emeğe vurgu yapması gerektiğine işaret eden Can, "Aileler, sonuç ne olursa olsun onu sevdiklerini söylenip, hissettirilmelidir. Sınava hazırlık sürecinde akademik bilgi birikiminin yanı sıra öğrencilerin motivasyon, sabır, azim, hedefe yönelik davranma gibi önemli kazanımlar elde ettiklerini unutmayın." görüşlerini aktardı.

Can, sınav sürecinde kaygının normal bir duygu olduğuna dikkati çekerek, önemli olanın heyecan, endişe ve stres gibi duyguların doğru yönetilmesi olduğunu bildirdi.

Yoğun kaygı yaşayan öğrencilerin ailelerinin okullardaki rehberlik bölümünden destek alabileceğini anlatan Can, şu ifadeleri kullandı:

"Ebeveynler, öğrencilerin motivasyonlarını sınav öncesi kimsenin etkilemesine izin vermemeliler. Arkadaşlar ve akrabalar ile yapılan telefon görüşmelerinde olumlu mesajlar verilmesi onlara kendini iyi hissettirecektir. Görüşülecek kişinin, öğrencinin kaygısını artıracağı düşünülüyorsa sınavdan önce görüşülmemesi daha sağlıklı olacaktır. Öğrenciler, sınavın nasıl geçeceği konusunda zihinlerinde olumsuz düşünce kalıpları geliştirebilirler ve bunu olumsuz olarak ifade edebilirler. Ebeveynler olarak motive edici 'yapabilirsin', 'yeterince çalıştın', 'başarabilirsin' tarzında olumlu düşünce diliyle kendilerini destekleyebilirsiniz."