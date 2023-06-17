Doğa Koleji lise bölüm başkanları TYT'yi değerlendirdi

Doğa Koleji, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin ( Tyt ) bugün tamamlandığını bildirdi.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, 3 milyon 527 bin 463 adayın katıldığı Tyt'nin bu yıl sınav süresi uzatıldı.

Tyt'ye giren öğrenciler 120 soruyu 165 dakikada çözdü. 10: 15'te başlayan sınav 13: 00'te sona erdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Lise Koordinatörü Arzu Uz, soruların temel kazanımlardan oluştuğunu ve ölçme değerlendirme kriterlerine uygun hazırlandığını belirtti.

Süreyi iyi kullanabilen öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav olduğunu belirten Uz, TYT sorularının MEB'in kazanımlarına, testlerine ve Doğa Kolejinde uygulanan deneme sınavlarının içerikleriyle uyumlu olduğunu açıkladı.

Doğa Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Emrah Özcan ise 2023 YKS'nin ilk oturumu olan TYT'de Türkçe sorularını değerlendiğimizde anlam soruları son senelerde olduğu gibi sınavın en önemli belirleyicisi olduğunu belirtti.

Özcan, şunları kaydetti:

"Paragraf sorularının çok uzun olmamasına rağmen bazı soruların zor ve çeldiricilerinin güçlü olması beklediğimiz durumdu. ÖSYM'nin geçen seneki sınavda uyguladığı bir paragrafa ilişkin iki sorunun sorulduğu bağlı soru tipi karşımıza çıktı

. Üç farklı metin üzerinden altı tane bağlı soru soruldu. Dil bilgisi soruları son dönemlerdeki gibi az çıkmış, sorular kolay sorulmuş, bunun yanında yazım ve noktalama soru sayısında artış görülmüştür. Anlamsal sorular; muhakeme, okuduğunu anlama, yorumlayabilmeyi ölçen sorulardı."

Doğa Koleji Fizik Bölüm Başkanı Sema Balkan da TYT sınavında fizik soruları gerçek hayatla bağlantı kurulmuş deney ve bilimsel çalışma içeren ve okuduğunu anlama becerisini ön plana çıkaran bağlamsal sorulardan oluştuğunu belirtti.

Balkan, "Son yıllarda yapılan sınav soruları dikkate alındığında MEB'in açıkladığı kazanımlara uyumlu, yoruma dayalı, adayların analiz edebilme gücünü ölçen ve gündelik hayat içinden alıntılar yapılan soru tarzının bu yıl da aynen devam ettiği görüldü." açıklamasında bulundu.

Doğa Koleji Kimya Bölüm Başkanı İbrahim Türken, TYT kimya soruları öğrencilerden aldıkları bilgilere göre, 9 ve 10. sınıf müfredat kapsamından geldiğini kaydetti.

Türken, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Soruların geneline baktığımızda geçtiğimiz yıllardaki sınavların zorluk derecesine benzer olduğu fark edilmiştir. 2023 YKS 1. oturumda kimyanın temel kazanımları test edilmiştir.

Öğrencilerin kimya okuryazarlığı, temel kavramları bilme ve yorumlama, temel kimya hesaplamaları yapma gibi becerileri ölçülmüştür. Sınavda süreyi doğru kullanan ve kimyaya yeterli zamanı ayıran öğrenciler temel kazanımlara dair sorular karşısında çok zorlanmamışlardır."

"2023 YKS'nin 1. oturumu olan TYT'de biyoloji soruları müfredata uygun"

Doğa Koleji Biyoloji Bölüm Başkanı Muhammet Kılıçöz, "2023 YKS'nin 1. oturumu olan TYT'de biyoloji soruları müfredata uygun, zorluk derecesi kolay ve orta düzeyde olan sorulardan oluştuğu söylenebilir. Soruların önceki yıllarla paralellik gösterdiği, temel biyoloji konularına hakim, görsel verileri yorumlayabilen ve dikkatli olan öğrenciler için yapılabilir düzeyde olduğu görülmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

Doğa Koleji Tarih Bölüm Başkanı Cem Şimşek, "2023 TYT tarih sorularının sınıf düzeylerine ve konulara göre dağılım şu şekildeydi, 9. sınıf 2 soru yüzde 40, 11. sınıf 1 soru yüzde 20 ve 12. sınıf 2 soru yüzde 40." ifadelerini kullandı.

Doğa Koleji Coğrafya Bölüm Başkanı Osman Nuri Yakupoğlu, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan TYT'de Sosyal Bilimler Testi içerisinde ÖSYM formatına ve MEB müfredatına uygun 5 coğrafya sorusu yer aldığını açıkladı.

9. sınıf kazanımlarından 2, 10. sınıf kazanımlarından 3 soru sorulduğunu belirten Yakupoğlu, "Sorular net, anlaşılır, bilgiyi kullanma ve birden fazla konuyu birbiriyle ilişkilendirmeye yönelik nitelikteydi." ifadelerini kullandı.

Doğa Koleji Felsefe Bölüm Başkanı Sabri Yılmaz, 2023 YKS ilk oturumunda sorulan felsefe soruları temel yeterlilik, felsefe okuryazarlığı ve paragraf yorumlama şeklinde sorulardan oluştuğunu kaydetti.

Yılmaz, "Geçen yıla göre paragraflar daha zordu çünkü analitik düşünme ve derinlik gerektiren felsefi paragraflardı. Konu dağılımı olarak İslam felsefesi ve felsefi düşüncenin özelliklerinden sorular sorulmuştur." açıklamasında bulundu.

Doğa Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Abdullah Albayrak, "2023 YKS ilk oturum (TYT) sınavında din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının bilgi ile birlikte öğrencilerin algılama becerisini ve yorum kabiliyetini ölçecek nitelikte sorulardan oluştuğu görülmektedir." dedi.

Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Soruların tüm lise müfredatından hazırlandığını, müfredat dışı soru olmadığını söyleyebiliriz. Mezheplerin ortaya çıkışı ile ilgili soruda müfredata dayalı bilgi düzeyi ölçülmüş; İslam dininin toplumsal hayatın dinamik yapısını dikkate alan bir din olması gerçeğini anlatan soru ile Allah'ın elçisini taklit etmenin değil örnek almanın önemini vurgulayan, taklit ile örnek alma ayrımının çok iyi ele alınması gerektiğini öne çıkaran sorularda bilgi ve çıkarım yapma becerisi istenmiştir.

İnanç esaslarının bir bütün olduğu sorusu ve tövbenin önemini ifade eden Gazali ile ilgili soruda ise bilgiden ziyade, okuduğunu anlama ve yorum yapma becerisi ön plana çıkmıştır. Genel olarak baktığımızda 3 yorum, 2 bilgi sorusu olduğu gözlemlenmiştir."

Doğa Koleji Lise Rehberlik Bölüm Başkanı Işıl Can, "TYT sınavında öğrencilerin bu yıl da temel kazanımları ve yorum kabiliyetini ölçen, analiz yapma ve analitik düşünme becerileri gerektiren sorularla karşılaştığını belirtti.

Can, "2023 YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavını geride bırakan öğrencilerin sınav sonrasında yarın yapılacak olan AYT sınavı için psikolojik iyi oluşlarını korumak önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.