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Doğa Koleji Kış Okulları 3 Ekim'de başlıyor

Ekonomi Haberleri

Doğa Koleji Kış Okulları 3 Ekim'de başlıyor

Doğa Koleji Kış Okulları, kodlama ve robotikten müziğe, spordan görsel sanatlar eğitimine, satrançtan dramaya, İngilizce'den ekolojiye kadar çok yönlü ve güçlü bir müfredatla 3 Ekim 2022'de açılıyor.

Doğa Koleji Kış Okulları, kodlama ve robotikten müziğe, spordan görsel sanatlar eğitimine, satrançtan dramaya, İngilizce'den ekolojiye kadar çok yönlü ve güçlü bir müfredatla 3 Ekim 2022'de açılıyor.

Doğa Koleji'nden yapılan açıklamada, bugünün dünyasında başarıya giden yolda çok yönlü deneyim ve kazanımın büyük önem taşıdığı, kişinin birçok yönünü geliştirerek hedeflediği yönde daha kalıcı başarılara ulaştığı kaydedildi.

Doğa Koleji vizyonunda önemli bir yer edinen kış okullarının da geleceğin güçlü bireylerine farklı dokunuşlarda bulunmayı ve onları geliştirmeyi amaçlandığı belirtilen açıklamada, akademik eğitimin yanı sıra öğrencilerin fiziksel, sosyal ve kültürel eğitimlerine katkıda bulunmak, onları ilgi alanlarına göre yönlendirerek yeteneklerini geliştirmek için planlanan Doğa Koleji Kış Okulları'nın 3 Ekim 2022'de başlayacağı belirtildi.

Kış okullarında spor, müzik, drama, satranç, kodlama ve robotik, görsel sanatlar, ekoloji, İngilizce branşları ve açılacak kurs programları, Doğa Koleji'nin alanında yetkin eğitim kadrosu tarafından verilecek.

Yaş gruplarına göre programlanan Doğa Koleji Kış Okulları kurslarına, +5 yaş, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Hazırlık, 9 ve 10. sınıf öğrencileri ile bu yaş aralığındaki kurum dışı tüm öğrenciler katılabiliyor.

Kaynak: AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi

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