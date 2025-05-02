Doğa & BİLGİ Kitap Fuarı 5 Mayıs'ta Başlıyor

Doğa Koleji ve İstanbul Bilgi Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Doğa & BİLGİ Kitap Fuarı, 5 Mayıs'ta İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü'nde kapılarını kitapseverlere açacak.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, üç gün sürecek etkinlikte Türkiye'nin önde gelen yayınevleri, yazarlar ve binlerce okur bir araya gelecek.

Organizasyon, söyleşiler, imza günleri, yazar-okur buluşmaları ve özel etkinliklerle edebiyat dünyasına çok yönlü bir pencere açmayı hedefliyor.

Fuara, Latife Tekin, Buket Uzuner, Yekta Kopan, Figen Şakacı, Tolga Gümüşay ve Bedia Ceylan Güzelce gibi çağdaş edebiyatın isimleri katılırken, bu kapsamda yazarlar, okurlarıyla buluşarak edebiyata, yazarlığa ve yaratıcılığa dair ilham veren söyleşiler gerçekleştirecek.

Kitaplarla birebir temas kurma, yazarlardan ilham alma ve edebiyat dünyasının dinamiklerini yerinde gözlemleme fırsatı sunan fuar, Doğa Koleji ve İstanbul Bilgi Üniversitesinin kültür temelli eğitim anlayışının örneği olacak.