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Diyarbakırlı Tatlıcılar Ramazan Bayramı İçin 50 Ton Tatlı Satışı Hedefliyor

Diyarbakırlı Tatlıcılar Ramazan Bayramı İçin 50 Ton Tatlı Satışı Hedefliyor
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Diyarbakır'da tatlıcılar, Ramazan Bayramı'nda 50 ton tatlı satışı hedefliyor. Üretim üç vardiya halinde devam ederken, fıstıklı kadayıf ve baklava çeşitlerine büyük ilgi var.

Diyarbakır'da tatlıcılar, Ramazan Bayramı'nda 50 ton tatlı satışı hedefliyor.

Bayrama sayılı günler kala kentte küçük, orta ve büyük firmalarda tatlı üretimi hummalı bir şekilde devam ediyor. Üç vardiya çalışan firmalarda en çok rağbet gören tescilli kadayıf çeşitleri, baklava ve soğuk baklava yapılıyor.

Meşhur kadayıfçı Sıtkı Usta işletmecilerinden Samet Sıtkı Altunbay, İHA muhabirine yaptığı açıklamada üretimlerinin üç vardiya olarak devam ettiğini söyledi. Diyarbakır'da da 50 ton tatlı satışı planladıklarını belirten Altunbay, hazırlıklarının 2 gündür devam ettiğini kaydetti. Altunbay, şu anda tatlı stoğu yaptıklarını ifade ederek, "En çok fıstıklı kadayıfımıza rağbet var. Şu anda da fıstıklı ve cevizli kadayıfımızın dolumu yapılıyor. Baklava ve soğuk baklava çeşitlerimizin tümüne rağbet var. Ama Diyarbakır geneli olarak fıstıklı kadayıfımıza rağbet daha fazla. Yurt içi ve yurt dışına da siparişlerimizi gönderiyoruz. Fiyatlarımız fıstıklı 800, cevizli 600 lira. Baklava çeşitlerimiz fıstıklı 850, cevizli 620 lira. Soğuk baklavamız da 820 lira" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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