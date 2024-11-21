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Diyarbakırlı İş Adamı Fırsatçılığa Tepki Gösterdi

Diyarbakırlı İş Adamı Fırsatçılığa Tepki Gösterdi
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Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, son 2 yılda 8 milyon dolar yatırım yaptığını belirterek, asgari ücret görüşmelerinin ardından artan fiyatlara dikkat çekti. Fırsatçılığın gıda fiyatlarını yükselttiğini ifade eden Elaldı, bu duruma karşı önlem alınmadığı takdirde, tatlı fiyatlarının daha da artabileceğini öngördü.

Diyarbakır'da son 2 yılda yaklaşık 8 milyon dolar yatırım yapan iş adamı, asgari ücret görüşmeleri sürecinde fırsatçıların fiyat artışına girmesine tepki gösterdi.

Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, asgari ücret çalışmasıyla beraber fırsatçılara gün doğduğunu söyledi. Bu; evlerde, dükkanlar, sektörlerindeki ham maddelere kadar fırsatçılık yapıldığını değerlendiren Elaldı, "Geçen söylemiştim, fırsatçıların önü alınmadığı takdirde baklavanın kilosu bin 500 lira olacak. Şu anda o fiyatlarda. Fıstıkta son 10-15 yılın en iyi rekoltesi alınmasına rağmen kilosu bin, bin 200, bin 300 lira. Bu fırsatçılık değil de nedir? Fıstık, şeker, asgari ücret, SSK, vergidir hepsi bir etkendir. Bunlar normalinde olsa tamam" dedi.

Bugün bir torba şekerin bin 600-700'ye dayandığını söyleyen Elaldı, "Rekoltesi son 10 yılın üstüne vurmuş bir ürün, şu anda yok satılıyor. Asgari ücretle birlikte bize yük binecek, bundan da rahatsızlık duymuyoruz. Yükseldiği zaman fiyatlara da yansıyacak. Bugün baklava bin liradan satılırken, Hacıbaba Pastanelerinde 500 lira. Hacıbaba Pastaneleri olarak her zaman en iyisini en ucuza mantığıyla devam ettik, edeceğiz" diye konuştu.

Yeni asgari ücretle beraber yılbaşından sonra tatlının kilosu bin 500'ü lirayı geçeceğini düşündüğünü aktaran Elaldı, "40 yıldır bu işi yapıyorum, 30 yıldır yatırım yapıyorum, ilk defa bu kadar dara düştük. Çiftçiye nasıl küçük faizlerle kredi veriliyorsa, yatırımcı insana da bunun yapılması lazım. Son 2 yılda 7-8 milyon dolar yatırım yaptım. Bundan destek isteyeceğiz, bankalardan kredi alacağız. Bu kredilerle yatırımı yüzde 30'lara indirdik" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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