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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu Tarım ve Hayvancılık Projelerini İnceledi

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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret ederek, tarım ve hayvancılık alanında uygulanan projeler hakkında bilgi aldı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik inceleme ve bilgi alma ziyaretlerini sürdürüyor.

Vali Murat Zorluoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret ederek, Diyarbakır'da hayvancılık ve tarım alanında uygulanan ve devam eden projeler hakkında brifing alarak, sorunlar ve çözüm önerileri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Toplantıda İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, kentte tarımın mevcut durumu yanında, tarım ve hayvancılık sektörünün geliştirilmesi için planlanan projeler ve kurum hakkında genel bilgiler verdi.

Vali Zorluoğlu toplantıda yaptığı konuşmasında, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Zorluoğlu, "Diyarbakır gerçek bir tarım şehri. Buğday, pamuk, mercimek ve mısır gibi ürünlerde ülke ölçeğinde ilk sıralarda. Çok önemli bir hayvan varlığına da ev sahipliği yapıyor. Her geçen sene sulanabilir tarım arazilerimiz artıyor. Silvan Barajımızın da devreye girmesiyle sulanabilir topraklarımızın neredeyse tamamı yaklaşık 4 milyon dekar arazi sulanacak. Bu, toplam tarım üretiminin ikiye katlanması demek, ilave yüz binlerce istihdam demek. Bu nedenle görev süremiz boyunca Diyarbakır'da tarım sektörü üzerinde çok çalışacağımız bir sektör olacak. Çiftçilerimize başta Tarım ve Orman Bakanlığımız olmak üzere hükümetimiz çok ciddi destekler verdi, veriyor. Büyük sulama projelerinin yapımı süratle devam ediyor. Allah razı olsun. Bize düşen de çiftçilerimizle omuz omuza üretimi artıracak ve çeşitlendirecek adımları atmak" dedi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar'ın yanı sıra, il müdür yardımcıları, şube müdürleri ve birim sorumluları da katıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Murat Zorluoğlu Diyarbakır Politika Ekonomi Güncel Haberler

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