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Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, OSB'deki Fabrikalarda İncelemelerde Bulundu

Ekonomi Haberleri

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren fabrikalarda incelemelerde bulundu. Vali Su, üretim durumu, istihdam ve ihracat ile ilgili bilgi aldı.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Organize Sanayi Bölgesinde ( Osb ) faaliyet gösteren fabrikalarda incelemelerde bulundu.

Diyarbakır Valisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan ile birlikte bölgede faaliyet gösteren fabrikalarda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Ali İhsan Su, Dicle Mermer Fabrikası, Sürgücü Gıda, Rivvanna Mobilya ve Özden Tekstil fabrikalarını ziyaret etti.

Vali Su, üretim durumu, istihdam ve ihracat ile ilgili bilgi aldı. Öğle yemeğinde Dicle Mermer Fabrikası çalışanlarıyla bir araya gelen Vali Su, çalışanlara işlerinde kolaylıklar diledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Diyarbakır Valiliği Ali İhsan Su OSB Ekonomi Haberler

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