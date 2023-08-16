Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Firmaları Avrupa'ya da Açılıyor

Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firmalar, ürettikleri ürünlerle hem Ortadoğu, hem de Avrupa ülkelerini giydiriyor. Alkan Tekstil, kendi fabrikalarında toplam 583 kişiye istihdam sağlayarak ürettikleri kıyafetleri Türkiye'nin 81 iline ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ediyor. Firma, Avrupa ülkelerine de ihracat yapmaya hazırlanıyor.

Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firmalar, ürettikleri ürünlerle hem Ortadoğu, hem de Avrupa ülkelerini giydiriyor.

Kentte 20 yıldır faaliyet gösteren Alkan Tekstil, hem fason hem de kendi fabrikalarında toplam 583 kişiye istihdam sağlayarak ürettikleri kıyafetleri Türkiye'nin 81 iline ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ediyor. Ayda 66 bin ürün çıkartan fabrika, genç nüfusa da istihdam sağlayarak kentin iş sorununun çözümüne katkı sağlıyor. Firma, Ortadoğu gibi Avrupa'ya da açılmaya hazırlanıyor.

Firmanın İş Güvenliği Uzmanı ve İnsan Kaynakları Sorumlusu Müjde Yıldırım Erişken, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine, ürünlerini 81 il ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ettiklerini söyledi.

"Günlük 3 bin model üretimi yapıyoruz"

Bünyelerinde şu anda diğer iş alanlarıyla birlikte 583 kişiyi istihdam ettiklerini belirten Erişken, "Firma olarak bütün giyim ürünlerini yapıyoruz. Eşofman, elbise, pijamalar gibi giyim elbiselerini üretip 81 ilimize ve Ortadoğu ülkelerine ihracat yapıyoruz. Burada günlük 3 bin model üretimi yapıyoruz. Aylık olarak da 66 bin model çıkartmış oluyoruz. Aşağıda showroomumuz var bütün modellerimizi orada tanıtıyoruz. Toptan olarak da satışlar yapıyoruz. İstanbul'da da mağazalarımız mevcut. Arkadaşlarımızın özlük ve sosyal haklarını veriyoruz" dedi.

Öncelikli hedeflerinin genç nüfusa istihdam sağlamak olduğunu aktaran Erişken, "Birkaç ay içerisinde de Avrupa ülkelerine ihracat yapacağız. Birkaç ay içerisinde sedex ve inditex denetimlerine hazırlanıyoruz. Bu denetimleri geçtikten sonra da Avrupa ülkelerine ihracat yapmaya başlayacağız" diye konuştu. - DİYARBAKIR