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Diyarbakır Tarım Konseyi İkinci Toplantısını Gerçekleştirdi

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Diyarbakır Tarım Konseyi, tarım sektörünü büyütmek ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, sektörde faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşlar arasında koordinasyon sağlandı ve büyüme stratejileri belirlendi.

Diyarbakır'ın sahip olduğu tarımsal potansiyeli daha iyi değerlendirmek, tarım sektörünü büyütmek, sürdürülebilirliğini ve katma değerini artırmak, tarım sektöründe faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayıp, sektörün büyüme stratejilerini doğru belirlemek için kurulan Diyarbakır Tarım Konseyi ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

İftar programında bir araya gelen Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB), Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Diyarbakır Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Ziraat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi, Veteriner Hekimleri Odası Diyarbakır Şubesi, SS Lice Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Bismil Pamuk Üreticileri Birliği, Damızlık Manda-Süt ve Kırmızı Et Yetiştiricileri Birliği, Tohum Üreticileri Temsilcileri ve Kamu Kurumlarından oluşan Tarım Konseyi Danışma Kurulu Üyeleri, Tarım Konseyi'nin çalışmaları hakkında bilgilendirildi.

Diyarbakır Tarım Konseyi ve Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ile Tarım Konseyi İcra Kurulu ve tarımsal alanda faaliyetlerini yürüten 68 kamu kurum ve sektör temsilcisinin oluşturduğu Tarım Konseyi, 23 Ekim 2023'te kurulan Tarım Konseyi'nin kuruluşundan bu güne 5 aylık süre içerisinde yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi verildi.

DTB Başkanı Engin Yeşil, Tarım Konseyi'nin 5 aylık süre içerisinde 68 kurum ve kuruluşun katılımı ile kurulduğunu, bu sayının bu gün itibariyle 74'e ulaştığını belirterek, konseyin tarımda yaşanan sorunların çözümüne katkı sunduğunu söyledi. Yeşil, "Tarım Konseyi'mizin kuruluşunu ilan ettiği 23 Ekim 2023 tarihinden sonra gerçekleştirdiği ilk toplantıda icra kurulu ve çalışma konuları belirlenmiş, konseyin resmi logosu, sosyal medya hesapları oluşturularak faaliyetlere başlamıştır. Tarım Konseyinin kuruluş çalışmaları ile beraber, ilimiz tarımının temel sorunlarıyla ilgili çalışmalar sürdürülmüştür. Bu çalışmalarda Tarım Kredi Kooperatifleri hakkında genel rapor hazırlanmış, ilimizde Tarım Kredi Kooperatiflerinin sayısını artırmak ve Diyarbakır ilini bölge merkezi yapmak üzere çalışmalar sürdürülmektedir. Üzerinde çalıştığımız konulardan biri de ilimiz tarımında önemli bir yer teşkil eden enerji ve sulama projeleridir. Tarımsal sulamaya ve hayvancılığa enerji desteği sağlamak ve yaşanan sonraların çözümü için çalışmalar yürütülmektedir. Çalışma tamamlandığında hazırlanan raporla birlikte ilgili bakanlıklar ziyaret edilecek ve sonuç alıncaya kadar girişimlerimiz devam edecektir" dedi.

İcra kurulu olarak her toplantıda danışma kurulunda yer alan bir kurumun yönetici-temsilcilerini davet ederek o kurumun ilgi alanına giren konularda görüş ve önerilerini de almakta olduklarını ifade eden Yeşil, "Bunlardan örnek verirsek mart ayında yapılan icra kurulu toplantımıza DEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Şeref Korhan ve İl Müdürü Bülent Uğur Yaka, davet edildi ve ilimizde yaşanan sorunlar konuşuldu ve değerlendirildi. Bundan sonrada benzer şekilde diğer kurumlarımızın temsilcileriyle bir araya gelerek çalışma konularımız olan tarımsal üretim, tarım politikası, toprak kullanımı, kooperatifçilik ve üretici birlikleri, pamuk tarımı, üretim planlaması ve sözleşmeli tarım, ekoloji ve iklim değişikliği, tarımsal ve mesleki eğitim, tarım mekanizasyonu, teknoloji ve sanayi, hayvancılık, kırsal kalkınma, organik tarım, coğrafi işaret, E-ticaret ve markalaşma konuları, tarımsal kredi ve finansman konularında çalışmalarımızı yürüteceğiz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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