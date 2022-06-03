Diyarbakır OSB'de elektrik şebekesi yapım işi ihale edilecek - Haberler

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) II. Etap alanına ait, yüksek gerilim (YG) ve alçak gerilim (AG) elektrik şebekesi ile elektrik nakil hattı (ENH) yapım işi kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecek.

Diyarbakır OSB Müteşebbis Heyet Başkanlığının konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi II. Etap alanına ait YG-AG elektrik şebekesi ve ENH yapım işi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecek.

İhalede geçici teminat 1 milyon 29 bin 30 lira, keşif bedeli 34 milyon 301 bin lira olarak belirlendi.

İhale, 14 Haziran Salı günü saat 10.00'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yeni hizmet binasında yapılacak.