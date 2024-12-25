Üye Girişi
Haberler
Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride
Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride
Türkiye'nin gündemine oturan iki dava yarın görülecek
Türkiye'nin gündemine oturan iki dava yarın görülecek
Türk-İş'ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar
TÜRK-İŞ Başkanı'ndan tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz
Vatandaş memur maaşını sordu, Özgür Özel'in cevabı hayal kırıklığı yarattı
Pazarda memur maaşını sordular, cevabı hayal kırıklığı yarattı

Diyarbakır'ın Soğuk Baklavası: 2 Yılda 200 Deneme Sonucu Kıvamı Bulundu

Diyarbakır'ın Soğuk Baklavası: 2 Yılda 200 Deneme Sonucu Kıvamı Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da Hacıbaba Pastaneleri'nin geliştirdiği soğuk baklava, 200 deneme sonucunda kıvamını buldu ve 6 bin kişiye istihdam sağladı. Türkiye'de ve dünyada kabul gören bu tatlı, Ar-Ge çalışmalarıyla öne çıkıyor.

Diyarbakır'ın tescilli tatlısı olan "soğuk baklava", 2 yılda 200 kez denendikten sonra kıvamı yakalandığı ve 6 bin kişiye iş kapısı oldu.

Türkiye'de en çok tüketilen tatlı çeşidi olan soğuk baklava, hikayesiyle dikkat çekti. Diyarbakır'da Hacıbaba Pastaneleri Ar-ge ekibi tarafından üstünde 2 yıl çalışılan soğuk baklava, 200 denemenin sonunda kıvamı tutturuldu. Tescilli bu tatlı birçok kişinin damak tadına hitap ederken oluşturduğu alanla 6 bin kişiye iş kapısı açtı.

Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, Ar-Ge birimlerinin yaklaşık 7-8 yıl önce kurulduğunu söyledi. Elaldı, Ar-Ge'ye önem veren bir firma olarak soğuk baklavayı 4-5 yıldır çıkarmalarına rağmen bugün Türkiye'de ve dünyada kabul edilen bir ürün olduğunu belirterek, "Türkiye'de soğuk baklava sayesinde 5-6 bin kişi istihdam edildi. Bunun yanında Hasan Paşamız var. Soğuk baklavanın içinin değiştiği ürünlerimiz var. Pastayla ilgili değişikliklerimiz var. 54 çeşit künefemiz var, dünyada yok. 60 çeşit baklavamız var. 2 yıl çalıştıktan sonra üretilen soğuk baklava dünyada kabul oldu" dedi.

Soğuk baklavayı 200 sefer denediklerini ifade eden Elaldı, "200 defa dediğiniz zaman hemen hemen 2 yıla yakın oluyor. Önce Ar-Ge ekibimiz beğeniyor, daha sonra insanlara sunuyoruz. Yeni Ar-Ge çalışmamız sonucunda çok güzel bir ürünümüz var. Cumartesi bütün şubelerimizde olacak. Pazar günü de bunu deneyenlerden geri dönüş alacağız. Ona göre üstünde durarak daha iyisini üretmeye çalışacağız. Soğuk baklavayı Türkiye'ye kabul ettirdiğimiz gibi çıkaracağımız üründe tahmin edersem Türkiye'nin kabul edeceği bir ürün olacak. İnşallah o da binlerce insana istihdam alanı olur" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Bir hafta önce ölen genç fenomenin mezarı açıldı
img

Barış Alper artık bu sevinci yapamayacak
img

Düşen yolcu uçağının içinden görüntüler ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PYD elebaşını ekrana taşıyan Nevşin Mengü için istenen ceza belli oldu
PYD elebaşını ekrana taşıyan Mengü için istenen ceza belli oldu
Altcoin rallisi başlıyor mu?
Altcoin rallisi başlıyor mu?
Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Kazakistan'da düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia
Düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia
Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler
Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler
Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın

Son Dakika Haberleri

09.09 saat anlamı nedir? 09 09 saat aşk anlamı 2024! Yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Perşembe okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)? 26 Aralık Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? 26 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? BUGÜN MAÇ YOK MU? 25 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 25 Aralık 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 25 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Çarşamba hangi diziler var? 25 Aralık Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Leyla 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Leyla 15. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 25-26 Aralık Tuzla, Kağıthane, Bağcılar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.