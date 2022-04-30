Diyarbakır ihracatta rekor kırdı

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) meclis üyesi ve aynı zamanda Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Baran Türk, Diyarbakır'ın 2022 yılı ilk çeyrek dönemi ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Türk, yaptığı yazılı açıklamada, genel anlamda 2021 yılı ile 2022 yılı ilk çeyrek ihracat verileri Türkiye ortalaması incelenip kıyaslandığında; yüzde 22 gibi bir büyüme ortalaması gerçekleşmiş görünmekte olduğu değerlendirmesinde bulundu. Aynı dönemin Diyarbakır'ın ihracat verileri ise 2021 yılında 45 milyon 823 bin 520 USD olduğunu belirten Türk, 2022 yılı aynı dönem ihracatı yüzde 39,6 gibi bir büyüme oranıyla 63 milyon 963 bin 70 USD'ye ulaşarak Türkiye ortalama büyüme oranının neredeyse iki katına ulaştığını görmekte olduklarını ifade etti.

Sektörler çeşitleniyor

Diyarbakır ilk çeyrek İhracat verileri ve sektörleri detaylı bir şekilde incelendiğinde, tutarsal olarak en fazla ihracat yapılan sektör, 2021 yılı için 5 milyon 913 bin 360 USD'den 2022 yılında 16 milyon 106 bin 220 USD'ye çıktığını aktaran Türk, " Yüzde 172 bir artış oran ile Kimyevi Maddeler ve Mamulleri sektörü olmuştur. Demir ve Dışı Metaller 5 milyon 299 bin 260 USD'den 12 milyon 951 bin 350 USD'ye yükselerek, yüzde 144'lük büyüme ile en yüksek ihracat yapılan ikinci sektör olarak görünmektedir. Çelik sektörü 2021 yılında 505 bin 30 USD iken, 2022 yılında 3 milyon 39 bin 70 USD yüzde 501 büyüme oranı ile en fazla artış gösteren sektör olarak, çelik fiyatlarının global yükselişinin avantajını yaşamıştır. 2021 yılında kayıtlı olarak hiç ihracat yapılmayan sektörlerden biri olan Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller sektörü ise 2022 yılında 2 milyon 22 bin 60 USD ile ihracat için göz ardı edilmeyecek bir sektör haline geleceğinin emarelerini göstermiştir" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi