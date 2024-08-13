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Diyarbakır Fıstığı Hasat Sürecinde

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Siirt, Gaziantep ve Şanlıurfa fıstığına rakip çıkan Diyarbakır fıstığında hasat süreci devam ediyor. 150 dönümde hasat yapan üretici, verimden geçen seneye göre memnun.

Siirt, Gaziantep ve Şanlıurfa fıstığına rakip çıkan Diyarbakır fıstığında hasat süreci devam ediyor. 150 dönümde hasat yapan üretici, verimden geçen seneye göre memnun.

Diyarbakır ekonomisine katkı sağlayan fıstık, Çınar ilçesinde yaygınlaşmaya devam ediyor. İlçede bin dönüme yakın fıstık ağacı dikimi oluştu. Bunun 150 dönümünde hasat süreci devam ediyor.

Fıstık üreticisi Mehmet Salih Arzu, İHA muhabirine, yaklaşık 35 yıldır bu işi yaptıklarını söyledi. Ellerinde şu anda 150 dönüm fıstık olduğunu belirten Arzu, yeni yapmış oldukları bahçeleri de olduğunu ifade etti.

Fıstığı Diyarbakır'da yaygınlaştırmak adına yeni bahçeler yaptıklarını aktaran Arzu, "Son 3 yıldır Çınar'da bin dönüme yakın arazi yapılmaya başlandı. Eski bahçeler ise 300-400 dönüm var. Şu anda ise 150 dönümde hasat yapıyoruz. 3 gündür hasat yapıyoruz. Verim, geçen seneye nazaran iyi. Dönüme ortalama 100-150 kilo alınıyor. Bu da ağaç başına 7 ila 10 kilo arasında" dedi.

"Sıkıntı yaşıyoruz. Hasadı yaptıktan sonra mecbur olarak Gaziantep'e gönderiyoruz. Gaziantep'e gönderdiğimizde de elimizdeki fıstığı istedikleri fiyata bırakıp geliyoruz" diyen Arzu, şöyle konuştu:

"Çünkü burada elimizde eleme, paketleme tesisi olmadığı için toplayıp oraya götürüyoruz. Orada imkanlar var, kurutma tesisi var. Burada böyle bir şey olsaydı fıstığı ucuza vermezdik. Fıstığı yaygınlaştırmak açısında bölgede yeni yeni bahçeler yaptık. Gaziantep fıstığı değil de neden Diyarbakır fıstığı olmasın."

"Bilinçsiz bir işçiyle toplarsanız bu ağaca zarar veriyor"

Çorak ve verim alamadıkları arazilerinin çok olduğunu kaydeden Arzu, "Bunları değerlendirmek açısından fıstığı yaygınlaştırmak güzel bir şey. Bölgede yaygın olmadığı için fıstık hasadını da bilen kişilerin yapması lazım. O yüzden işçileri de Şanlıurfa'dan getirtiyoruz. Çünkü bilinçli işçilik yapılıyor. Bu bilinçli işçilik demek gelecek senenin verimini etkileyecek şekilde yapılıyor. Bilinçsiz bir işçiyle toplarsanız bu ağaca zarar veriyor. Günde ortalama 30-35 işçi çalışıyor. Bu hasat 3-4 gün sürecek. Kalite olarak Şanlıurfa ve Siirt'ten daha kaliteli olduğunu biliyoruz. Burada hem Siirt, hem de Şanlıurfa türü fıstık var. Yakın bölgelerden aldığımız aşılamalar ile bu bahçeler oluşuyor" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Şanlıurfa Gaziantep Siirt Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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