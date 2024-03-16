Diyarbakır Ergani'de Patates Ekimi Başladı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde mutfakların vazgeçilmezlerinden patates ekimi başladı.

Diyarbakır'ın patates üretiminde önemli bir yere sahip olan Ergani ilçesinde, çiftçiler hazırlıklarını tamamlayarak patates ekimine başladı. Kırsal Ortayazı Mahallesi'nde yaklaşık bin dönümlük arazide tarlalar patates ekimi için hazır hale getirilerek tohumla buluşturuluyor.

Mart ayında ilçede ekimi yapılan patatesin nisan ayı ile temmuz ayı arasında hasadı yapılıyor. Hasadı yapılan patatesler ülkenin birçok bölgesine ihraç edilirken, cips fabrikalarında ise ekonomiye kazandırılıyor. - DİYARBAKIR