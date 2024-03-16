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Diyarbakır Ergani'de Patates Ekimi Başladı

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde patates ekimi başladı. Çiftçiler, tarlaları patates ekimine hazır hale getirerek tohumları ekti. Ekilen patatesler nisan ayı ile temmuz ayı arasında hasat edilecek.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde mutfakların vazgeçilmezlerinden patates ekimi başladı.

Diyarbakır'ın patates üretiminde önemli bir yere sahip olan Ergani ilçesinde, çiftçiler hazırlıklarını tamamlayarak patates ekimine başladı. Kırsal Ortayazı Mahallesi'nde yaklaşık bin dönümlük arazide tarlalar patates ekimi için hazır hale getirilerek tohumla buluşturuluyor.

Mart ayında ilçede ekimi yapılan patatesin nisan ayı ile temmuz ayı arasında hasadı yapılıyor. Hasadı yapılan patatesler ülkenin birçok bölgesine ihraç edilirken, cips fabrikalarında ise ekonomiye kazandırılıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Diyarbakır Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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