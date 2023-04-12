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Diyarbakır EMITT Fuarı'nda tanıtılıyor

Diyarbakır EMITT Fuarı'nda tanıtılıyor

Ekonomi Haberleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 26'ncısı düzenlenen Doğu Akdeniz Ülkeleri Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMlTT) yerini aldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 26'ncısı düzenlenen Doğu Akdeniz Ülkeleri Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMlTT) yerini aldı.

Diyarbakır, turizm potansiyelinin en iyi şekilde tanıtılması adına büyük önem taşıyan, ülkenin en büyük, dünyanın ise en büyük 5. turizm fuarı EMlTT fuarında tanıtılıyor. İstanbul'da 12-15 Nisan'da 30 ülkeden 600 firmanın katılımıyla fuar ve kongre merkezinde düzenlenen fuarda Diyarbakır'ın tanıtımı 200 metrekare alan üzerine inşa edilen Keçi Burcu şeklindeki stantta gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır'ın tarihi, turistik ve kültürel değerlerinin yanı sıra kente özgü coğrafi işaret tescil belgesi almış yöresel ürünlerin de sergilendiği fuarda ildeki oteller, seyahat acenteleri, tur operatörleri ve turizm profesyonelleri kent turizmi hakkında fuar ziyaretçileri ve sektör temsilcilerine bilgi verecek, kentin turizm potansiyelinin arttırılması için görüşmeler yapacak. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Doğu Akdeniz Diyarbakır Ekonomi Haberler

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