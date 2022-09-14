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Diyarbakır ekonomi haberi | Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanından bankalara tepki

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Diyarbakır ekonomi haberi | Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanından bankalara tepki

Diyarbakır haberlerine göre Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde toplam 14 bin 502 Sağlık personelini dahil eden banka maaş promosyon ihalesinde bankaların vermiş oldukları tekliflere tepki geldi.

Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde toplam 14 bin 502 Sağlık personelini dahil eden banka maaş promosyon ihalesinde bankaların vermiş oldukları tekliflere tepki geldi.

Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, yapılan promosyon ihalesinde bankaların diğer illere oranla beklentilerin altında, 26 bin 500 Türk lirası gibi bir rakamla vermiş oldukları teklifi doğruyu bulmadıklarını ifade etti. Aküzüm, yetkili sendika olarak ihale komisyonunda bizzat bulunan Öz Sağlık İş Sendikası bütün bankaları pandeminin kahramanları sağlık emekçilerine daha makul düzeyde tekliflerle yeniden sürece dahil olmaları gerektiğini vurgulayarak, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

İl Sağlık Müdürlüğü Diyarbakır Banka Ekonomi Haberler

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