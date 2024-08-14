Diyarbakır'dan İtalya'ya rakip makarna

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yetiştirilen "Sorgül" isimli yerel buğdaydan üretilen makarnalar, İtalya'ya rakip oldu.

33 medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır, 54 coğrafi işaret tescili bulunan lezzeti bünyesinde bulunduruyor. Silvan ilçesinde yetiştirilen "Sorgül" isimli makarnalık yerel buğdayla yapılan makarna çeşitleri, makarnasıyla ünlü İtalya'ya rakip oldu. İşletme sahibi makarna ustası Cengiz Kudat, yıllardır bu proje üzerine çalıştıklarını, şehir dışı ve yurt dışında bu tür makarnaları gördüklerini söyledi. Bu lezzetli makarnaların Diyarbakır'da da olması için harekete geçtiklerini belirten Kudat, "Buradaki sloganımız 'Ha Silvano, Ha İtalyano'daki hikaye Silvan buğdayı ile İtalya peynirini karıştırıyoruz. Oradan çıkan makarna ile hamurlaştırıp öyle servis ediyoruz. Silvan hamuru dediğimiz, Silvan'ın kendi yerel tohumu ismi Sorgül, bundan üretiliyor. Un haline getirip, buraya getiriyoruz. Hamurlaştırıp kendi makarnamızı üretiyoruz ve parmesan tekerinde servis ediyoruz" dedi.

Bütün malzemelerin yöresel olduğunu, sadece peyniri İtalya'dan getirdiklerini kaydeden Kudat, "Onun dışında bütün soslar, ürünleri kendimiz yapıyoruz ve her sabah günlük taze soslar yapıyoruz. Şu an 16 çeşit makarnamız var. İleride çeşidi çoğaltmayı hedefliyoruz. Konsept al-git, oturma yok. Diyarbakır'da insanlar oturarak yemek yemeyi seviyorlar. Gelen insanlar çok mutlu. Kendi üretimimiz olduğu için fiyatlarımız gayet uygundur, gramajları da çok yüksek. Menünün çoğunluğu 160 liradan başlar. Sadece birkaç tane farklı çeşit olduğu için onlarda 200 TL" ifadelerini kullandı.

Müşterilerden Amine Fida Baran, her şeyin doğal olmasının çok çok önemli olduğunu ifade ederek, "Diyarbakır'da açılan tek makarnacı olduğu için çok beğendim. Tadına da baktık. Emek var, çok beğendik" şeklinde konuştu.

"Her şeyin organik olması bizi cezbetti. İtalya'daymışız gibi hissettik"

Derya Cantürk ise, çok çok beğendiklerini dile getirerek, "Geçen burayı fark ettik, bugün de geldik. Her şeyin organik olması bizi cezbetti. İtalya'daymışız gibi hissettik. Çok güzeldi" diye konuştu.

Öte yandan, Türk Patent Kurumu tarafından makarnanın isim onayının alındığı öğrenildi. - DİYARBAKIR