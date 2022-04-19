Diyarbakır'dan dünyaya gözlük üretimi

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (Osb) faaliyet gösteren Optiksan Endüstriyel Ürünler Firması, yılda 1 milyon 600 bin adet gözlük üretirken, üretilen gözlükler iç piyasa ile birlikte yurt dışında da yaklaşık 20 ülkeye ihraç ediliyor.

2018 yılında Diyarbakır Metalciler Sanayi Sitesinde üretime başlayan Optiksan Endüstriyel Ürünler firması daha sonra kapasitesi ve istihdamı arttırarak Diyarbakır OSB 3. etapta, 15 bin 300 metrekarelik alanda kurduğu fabrikada, üretimini daha geniş ve nitelikli bir alana taşıyarak devam ediyor.

"Metal gözlük çerçevesi ve güneş gözlüğü üretiyoruz"

Toplam 6 bin metrekare kapalı alanda üretime başladıklarını belirten firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Yazıcıoğlu, "Bu sektörde uzun yıllar emek veren biri olarak kendi memleketime hizmet vermenin çabası içerisinde oldum. 2018 yılında, OSB 3. etapta kurduğumuz fabrikada, 120 personeli istihdam ederek üretime başladık. Fabrikamızda TR90, metal gözlük çerçevesi ve güneş gözlüğü üretiyoruz. Öncelikli olarak genç ve kadın istihdamına çok önem vermekteyiz" dedi.

"2023 yılı hedefimiz 3 milyon gözlük çerçevesi üretmek"

Yazıcıoğlu, 2023 yılı hedeflerini de açıkladı. Hedeflerinin 2023 yılında 3 milyon gözlük çerçevesi üretmek olduğunu belirten Yazıcıoğlu, "Bir yıl içerisinde, TR90 türünden 1 milyon adet, metal gözlük olarak da 600 bin adet olmak üzere toplam yıl içerisinde 1 milyon 600 bin adet çerçeve üretimi yapıyoruz. 2023 yılı hedefimiz, 200 kişiyi istihdam ederek, yılda 3 milyon gözlük çerçevesi üretmek. Şimdilik Türkiye'de iç piyasada, dünyada da yaklaşık 20 ülkede gözlük çerçevesi ihraç ediyoruz. Çeşitlilik, kalite, fiyat ve satış sonrası hizmet konularında sektörde hızla gelişen ve büyüyen bir konumdayız. Diyarbakır markası olarak; kaliteli üretim, sorunsuz teslimat ve müşteri memnuniyeti ile sektör bazlı her zaman üst konumda kalmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi