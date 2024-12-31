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Diyarbakır'da Yılbaşı Öncesi Kadayıf Satışı Artış Gösterdi

Diyarbakır'da Yılbaşı Öncesi Kadayıf Satışı Artış Gösterdi
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Diyarbakır'da tescilli burma kadayıf satışı, 2024 yılı için yaklaşık 800 ton olarak değerlendirildi. Yılbaşı hazırlıkları sürerken, fıstıklı ve cevizli kadayıf gibi çeşitler daha çok tercih edilmektedir.

Diyarbakır'da yılbaşı öncesi tescilli kadayıf satışı artarken, 2024 yılında yaklaşık 800 ton tüketildiği değerlendirildi.

Yılbaşına saatler kala evlerde ve mekanlarda da hazırlıklar devam ediyor. Diyarbakır'ın tescilli burma kadayıfı ise, bayramlarda olduğu gibi yılbaşında da tercih edilen gıdalar arasında geliyor.

İşletmeci Mehmet Altunbay, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine, yoğunluklarının daha önceki yılbaşı günlerine göre biraz daha sakin geçtiğini, normal günlerden ise daha yoğun olduğunu söyledi.

Yılbaşında herkes evde olduğu için veya bir kutlama yaptıkları için normal günden daha çok satış yaptıklarını belirten Altunbay, "Fıstıklı, cevizli kadayıf ve baklava çeşitlerimiz daha çok tercih ediliyor. Bayramlarda olduğu gibi şehir dışından gelen siparişlerin sonuncularını dün gönderdik. Tüm Türkiye'nin ağzını Diyarbakır burma kadayıfıyla tatlandıracağız. Yeni yılında tatlı bir yıl olmasını diliyorum. Bizde 2024 yılında burma kadayıf satışı ortalama 70-80 ton civarı. Diyarbakır genelindeki kadayıfçılarla beraber ortalama 800 ton civarı burma kadayıf tüketildi" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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