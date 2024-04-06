Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Diyarbakır'da Terziler Bayram Hareketliliği Yaşıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte terzilerde hareketlilik başladı. Vatandaşlar bayram alışverişinin bir parçası olarak yeni giysilerini terzilere yaptırmak için terzilere akın etti.

Vatandaşların bayram öncesinde aldıkları elbiselerinin ölçülerini düzenlemek için terzilerin yolunu tutması, yoğunluğa neden oldu. Yoğunluğu atlatmak isteyen terziler ise sahura kadar çalışıyor. Yenişehir ilçesi Ofis semtinde esnaf olan genç terzi Esat Sulgun, Ramazan Bayramının yaklaşması ile birlikte işlerinin açıldığını söyledi. Sulgun, "İşlerimiz bir haftadır çok artışta, son günlerde bayağı bir artış var. Müşterilerimizin getirdiği malzemeleri yetiştirmek için yoğun bir mesaiyle çalışıyoruz. Ben iftarımı açıp tekrar dükkana geliyorum. Sahur vaktine kadar yoğun bir şeklide çalışıyoruz. Vatandaşlar daha çok, mağazalardan aldıkları kıyafetleri daraltmak için veya genişletmek için geliyorlar. Bazı vatandaşlarımızda hazır giyim yerine bizlerden kendilerine elbise dikmemizi istiyorlar" diye konuştu.

Yoğun bir mesai harcayan terziler müşterilerinin beklentilerini karşılamaya çalışıyor. Ramazan Bayramı öncesindeki bu yoğunluk terzilerin yüzünü güldürdü. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ramazan Bayramı Diyarbakır Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Crystal Palace - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Crystal Palace - Manchester City maçı nereden izlenir? Kuyumcular bayramda açık mı? Bayramda kuyumcular açık olacak mı, kapalı mı olacak? 10 – 11 – 12 Nisan kuyumcu çalışma saatleri! Bugün kandil mi, ne kandili? 6 Nisan Cumartesi bugün hangi dini gün? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 6 Nisan Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 6 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? 6-7 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6-7 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6-7 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 7 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 7 Nisan Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title