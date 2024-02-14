Diyarbakır'da Sevgililer Günü'nde Yapay Çiçeklere Yoğun İlgi

Diyarbakır'da 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle çiçekçilerde yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar canlı çiçeklerden çok yapay çiçekleri tercih etti.

Diyarbakır'da Sevgililer Günü nedeniyle çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor. Gülün adeti 60 TL'den satılırken, buket çiçeğin fiyatı ise 500 TL'ye kadar yükseldi. İşletmeciler, böyle özel günlerde artık vatandaşların yapay çiçeklere yöneldiğini belirtti. Merkez Kayapınar ilçesinde çiçek satışı yapan Agit Demir, vatandaşların 1-2 gün öncesinden siparişlerini verdiğini söyledi. Demir, "Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Müşterilerimiz 1-2 gün öncesinden siparişlerini verdi. Halen müşterilerimiz yoğunluk oluşturuyor. Gelen müşterilerimize de siparişlerimizi hazırlıyoruz. Siparişlerimiz genelde gül, papatya, orkide ve yapay ürünler gibi çiçeklerdir" dedi.

Bu sene yapay çiçeklere rağbetin arttığını dile getiren Demir, "Bu yıl diğer yıllara nazaran yapay ürünlere rağbet var. Çünkü çiçek fiyatları biraz arttı. Ürünlerimizden en çok artış olan gül oldu. Gülün şu anda tanesinin fiyatı 60 TL'yi buldu. Bir buketin maliyeti de 500 TL civarındadır. Bu şekilde satışlarımızı gerçekleştiriyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR