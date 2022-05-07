Diyarbakır'da Ramazan ayı ve bayramında tatlı satışı 100 tona ulaştı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Ramazan ayı ve bayramı süresince Hacıbaba Pastanelerinde tatlı satışı 100 tona ulaşıldı, Kurban Bayramına şimdiden hazırlıklar başladı.

Diyarbakır'da 39 yılı aşkındır tatlı sektöründe nam salan ve birçok ilde şubesi olan Hacıbaba Pastaneleri bayram mesaisi 3 vardiyalı sistem ile atlattı. Ramazan ayı ve bayramı süresince yaklaşık 100 tona yakın tatlı satışı gerçekleştiğini söyleyen Hacıbaba Pastaneleri Gıda Mühendisi Yıldız Teyfur, satışların başını baklava çeşitleri aldığını kaydetti. Teyfur, "Satışlarımızda geçen bayrama oranla müthiş derecede artış oldu, Ramazan ayı ve bayramında toplam 80 ile 100 ton arası satış gerçekleşti. Soğuk baklava 15 tona yakın, normal baklava çeşidi, 35 tona yakın, kadayıf çeşidi 20 tona yakın geri kalanı ise diğer tatlı çeşitlerimizde satış gerçekleşti. Yoğunluk inanılmaz derecede vardı, ustalarımız bayram gecesi dahil olmak üzere 3 vardiyalı çalıştılar. Şimdiden talepler devam ediyor Kurban Bayramına da hazırlıklar başladı. Hem mail yolu hem de yaptığımız anket çalışmaları sonucunda vatandaşlarımızın beğenilerini ve taleplerini görerek bunun doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye genelinde siparişler oluştu, hem bayram hem de düğün gibi etkinliklerinde vatandaşlar siparişlerini verdiler" dedi.