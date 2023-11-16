Diyarbakır'da Paris İklim Anlaşması buluşması

Geleneksel sektör buluşmasında karbon salınımının azaltılması projeleri masaya yatırıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da üçüncüsü düzenlenen 'Geleneksel Sektör Buluşması', çözüm ortağı DAIKIN ile Ozer Group'un ortak çalışmasıyla gerçekleşti.

Bu yıl Diyarbakır'da üçüncüsü düzenlenen buluşma, Kayapınar ilçesindeki bir otelde Ozer Group ve DAIKIN ortak iştiraki ile gerçekleşti. Buluşmada, Paris İklim Anlaşmasının önemine ve dünyada karbon salınımının nasıl azaltılabileceğine vurgu yapıldı.

Ozer Group Kurucu Ortağı ve Makine Mühendisi İhsan Özpınar, 5 yıldır Türkiye'de 400'e yakın projeye imza attıklarını belirtti. Özpınar, "5 yıldır bu firmayı yönetiyoruz. Bugün 3. geleneksel sektör buluşmamızı gerçekleştiriyoruz. Çözüm ortağımız DAIKIN ile beraber sektörel buluşmayı gerçekleştirdik. Bölgedeki seçkin iş insanları, mimarlar ve iç mimarlar misafirlerimiz teşrif ettiler. Paris İklim Anlaşmasının üzerinde duruldu ve karbon salınımı ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Bununla ilgili DAIKIN firmamızın ciddi Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmaları burada bulunan mimarlara ve iş insanlarına anlatmak için bir araya geldik. Ozer Group ve DAIKIN'ın tanıtımını da burada yaptık" dedi.

Yurt dışında da yaklaşık 18 proje yaptıklarını dile getiren Özpınar, "Bölgedeki en önemli gelişmelerden bir tanesi de lojistik üs. Lojistik üsle alakalı DAIKIN bölgeye yatırım yapabilir. Bununla ilgili ciddi çalışmalar var. Bu 400 projemizin üstüne koya koya seneye 600-700 ve yurt dışındaki proje satma hedefimizi de yüzde 30'lara çıkarmayı düşünüyoruz. Kazakistan, Hırvatistan, Irak, Almanya ve Avusturya'ya da önemli projeler sattık. Dünyanın en büyük iklimlendirme firması çözüm ortağımız DAIKIN ile Türkiye'de ve dünyada daha nitelikli işler ve projeler yapacağımızı belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

DAIKIN VRV Sistemler Satış Müdürü Murat Nazlıay, Diyarbakır'da da büyük projelere imza attıklarını söyledi. Nazlıay, "Bu akşam Diyarbakır'dayız. Çözüm ortağımız Ozer Grup'un düzenlediği Diyarbakır'daki seçkin misafirlerimizi ağırlamak için buradayız. Temelde DAIKIN tarafında mühendislik sistem satışları ve bireysel ürün satışları olarak iki ürün satışı yapıyoruz. Mühendislik sistem satışları noktasında projelendirme ve büyük projeler önem arz ediyor. Diyarbakır'da da büyük projelere DAIKIN olarak imza attık. Bugünden sonra da atacağımız imzalarla ilgili görüşmeler yapmak üzere ve kendimizi tanıtmak için buradayız" diye konuştu.