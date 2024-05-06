Diyarbakır'da matbaacılık sektörü, dijitalleşmenin etkisi altında.

Son yıllarda artan dijitalleşme trendi, kağıt faturalardan e-faturalara, davetiyelerin online olarak gönderilmesine ve yazılı basının dijital platformlara kaymasına neden oldu. Bu değişimler, matbaacılık sektörünün adeta yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına sebep oldu.

Diyarbakır'da matbaacılıkla uğraşan ustalar, sektörün zorlu bir dönemden geçtiğini belirtiyor. Matbaa ustalarından Menduh Çiçek, "Matbaaların müşteri potansiyeli giderek daralıyor ve bu durum sektörde çalışanları da etkiliyor. Özellikle girdi maliyetlerinin artmasıyla birlikte matbaalar, işlerini sürdürebilmek adına ciddi mücadeleler veriyorlar. Kağıt fiyatları her gün zamlanıyor, bazen haftalarca sipariş alamıyoruz" dedi

Matbaacılık sektörünün, yazılı basından faturalara, tanıtım malzemelerinden kurumsal evraklara kadar pek çok alanda dijitalleşmenin etkisiyle iş hacminin azaldığını da ifade eden Çiçek, "Bu durum, matbaacılık sektörünün yaşadığı krizi derinleştiriyor ve sektördeki işletmelerin geleceği belirsiz hale getiriyor" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR