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Diyarbakır'da Kar Yağışı Lastikçilerde Yoğunluk Yarattı

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Diyarbakır'da erken başlayan kar yağışı sonrası oto lastikçilerde yoğunluk gözlemleniyor. Sürücüler, kış lastiği değişim ve kontrolleri için atölyelere akın ederken, maliyetler bin 250 TL'den başlayarak artış gösteriyor.

Diyarbakır'da kar yağışıyla birlikte oto lastikçilerde yoğunluk başladı. Kış aylarında hayat kurtaran müdahalenin maliyeti ise ortalama bin 250 lirayı buluyor.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentte bu yıl kar yağışı erken başladı. Sağlıklı bir sürüş ve kaza riskinin en asgariye indirilmesi için sürücüler, oto lastikçilerinin yolunu tuttu. Lastik ustası Vedat Türk, yaklaşık 22 yıldır bu sektörde olduğunu, bakanın açıklamasına gerek duyulmadan insanların tedbiri almaları gerektiğini söyledi. Lastikler, balatalar ve alttakım kontrollerinin yapılması gerektiğini belirten Türk, "Hayat taşıyan önemli şeylerdir. Kar yağışıyla birlikte yoğunluğumuz da başladı. Kar başlamadan önce gelinse daha iyi olur. Bir can, hayat az değil. Cezası da var ve cezası dört lastik maliyetindedir. Hiç gerek duyulmadan tedbirler alınmalı" dedi.

Oto lastikçilerde bayağı yoğunluk olduğunu ifade eden Türk, "Şahıs kendi tekerlerini getirdiği takdirde dört lastik değişimi, rot balans dahil bin 250 TL maliyeti var. Kamyonet vs. olduğu zaman maliyet yükselir. Dört tekerin sıfırdan değişimi ortalama 8 bin 500 TL'den başlıyor, 16 bin liraya kadar çıkıyor" şeklinde konuştu.

Müşteri Murat Levent ise kar şartlarına göre yaz tekerleri çıkartılıp dört tekerin değiştirilmesinin şart olduğunu dile getirerek, "Can güvenliğinden ziyade hem kendimizi hem de karşı tarafı düşünmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde kış lastiği zorunluluğunun 1 Aralık 2024-1 Nisan 2025 tarihlerini kapsayan 4 aylık dönemde geçerli olacağı, kış lastiklerinin kazaları önlemede hayati öneme sahip olduğu uyarısında bulunmuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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