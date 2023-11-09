Diyarbakır'da Kadayıf Üretimi Güneş Enerjisiyle Yapılıyor

Diyarbakır'da bir tatlı firması, OSB'deki fabrikasında güneş enerjisiyle kadayıf üretimi yapıyor. Firma, Türkiye'nin her ilinden yoğun talep gören Diyarbakır kadayıfını en iyi şekilde üretmeye çalışıyor.

Diyarbakır'da bir tatlı firması, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ( Osb ) fabrikasında tescilli Diyarbakır kadayıfını güneşten sağlanan enerjiyle üretiyor.

Kentte 116 yıldır kadayıf üretimi yapan firma, Diyarbakır kadayıfının hazırlandığı fabrikaya 420 kilovatlık güneş enerjisi sistemi kurdu.

Firmanın sahibi Zekai Altunhan, AA muhabirine, Diyarbakır'a has fıstıklı, cevizli, kaymaklı ve peynirlinin yanı sıra yaz aylarında da soğuk olarak hazırlanan burma kadayıfın, Türkiye'nin her ilinden yoğun talep gördüğünü söyledi.

Türk Patent ve Marka Kurumunca da coğrafi işaretle tescillenen, kentin 200 yıllık eşsiz lezzeti kadayıfı en iyi şekilde üretmeye gayret ettiklerini vurgulayan Altunhan, daha hijyenik ortamda çalışmak için Türkiye'nin en büyük kadayıf fabrikasını 2015'te OSB'de kurduklarını ve günlük 2 tonun üzerinde üretim yaptıklarını dile getirdi.

Firmalarının 1907'den bu yana hizmet verdiğini, kuşaktan kuşağa geçen kadayıf üretimini 5. kuşak olarak sürdürdüğünü anlatan Altunhan, müşterileri için hijyenik koşullarda en kaliteli üretimi sağlamaya çalıştıklarını aktardı.

Kentte 10 şubelerinin bulunduğunu, fabrikada ve şubelerinde toplam 200 çalışanın olduğunu ifade eden Altunhan, Diyarbakır kadayıfının istihdam açısından çok önemli bir sektör olduğuna dikkati çekti

"Kendi tüketimimiz kadar santralimizi inşa ettik"

Altunhan, organize sanayi bölgelerine geçen firmalara enerji üretim hakkı tanımasıyla bu imkandan faydalanmak için fabrikanın çatısına güneş enerjisi sistemi kurduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Fabrikamızın çatısına 420 kilovat gücünde kendi tüketimimiz kadar santralimizi inşa ettik. Hem çevreye faydalı olmak hem de maliyetlerimizi düşürmek için bu sistemi kurduk. Bu sistemle, aylık 120 bin lira gelen elektrik faturasını da artık ödemeyeceğiz. Çatı panel sistemlerinin ortalama 25 yıllık dayanıklılığı var. Diyarbakır'ımızın tescilli kadayıfı, artık yenilenebilir, çevre dostu enerjili fabrikamızdan sofralara aktarılacak. Ayrıca kartonlar, yağlar, tenekelerin hepsi de geri dönüşüme gidiyor. Çevreye zarar vermemek için çaba sarf ediyoruz."