Diyarbakır'da Jeotermal Boru Hattı Projesi Devam Ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile MTA Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projede, jeotermal boru hattı döşenmesi çalışmaları sürüyor. Proje kapsamında elde edilen sıcak su, turizm ve seracılıkta kullanılacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projede, jeotermal boru hattı döşenmesi çalışmaları sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığınca merkez Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi'nde yürütülen proje kapsamında 2 bin metrelerden elde edilen yaklaşık 65 derece sıcaklığındaki sıcak suyun turizm ve seracılıkta kullanılması amacıyla çalışma yürütülüyor.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü sıcak suyu iletecek jeotermal boru hattı için harekete geçti.

Projede ekipler, 25 litre/saniye debiye sahip sıcak suyun geçeceği 2 bin 700 metre jeotermal boru hattını döşüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, projenin kentin sosyal, kültürel, turizm, ticaret ve ekonomik olarak kalkınmasına katkı sağlayacağını aktardı.