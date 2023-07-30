Diyarbakır'da ikinci el oto pazarında sıcak hava ve yüksek fiyatlar terletti

Diyarbakır'da termometreler 46 dereceyi gösterirken, ikinci el oto pazarında alıcı ve satıcılar şemsiye ve şapka ile sıcaklardan korunmaya çalıştı. Yüksek fiyatlar da pazarlık yapmayı zorlaştırdı.

Diyarbakır'da ikinci el oto pazarında 46 derece sıcakta vatandaşlar şemsiye ve şapka ile korunmaya çalışırken, yapılan pazarlıklar da terletti.

Diyarbakır'da sıcak hava dalgası devam ediyor. Kentte termometreler 46 dereceyi gösterirken, ikinci el oto pazarına gelen bazı alıcı ve satıcılar şemsiye ve şapka ile sıcaklardan korunmaya çalıştı. Pazardaki hem sıcaklık hem de fiyatlar vatandaşı terletti.

Pazara gelen Şaban Şen, yüksek sıcakta şemsiye ile gezdiğini söyledi. Araç bakıp almaya çalıştığını belirten Şen, "Düşündüğüm fiyatların üstünde fiyatlar var. Yüksek sıcaklık, pazarlıkta olunca daha da terliyoruz. Gördüğünüz gibi şemsiye ile idare etmeye çalışıyoruz. Elimde de buz. Başka çare yok" dedi.

Müşterilerden Yusuf Balcı ise araba almaya geldiğini ifade ederek, "Diyarbakır sıcağında durduğumuz yerde ter içinde kalıyoruz. Hem hava sıcak hem de pazarlık sıkı. Saat 06.30'dan beri buradayız. Hava gittikçe sıcak oluyor" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR