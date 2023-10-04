Diyarbakır'da Fıstık Üreticileri Verim Düşüklüğü Yaşıyor

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde fıstık üreticileri, dolu ve yağışların etkisiyle bu yıl umduğunu bulamadı. Üreticiler, verim düşüklüğü ve ekonomik gidişatın kendilerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde fıstık üreticileri, dolu ve yağışların etkisiyle bu yıl umduğunu bulamadı.

Çermikte bazı vatandaşların temel geçim kaynaklarından biri olan fıstığın hasadına ağustos ayının başı ile birlikte başlandı. Üreticiler, bu yıl istediği verimi alamadı. Dolu ve sağanak yağış rekolteye etki etti.

Üreticiler, tek ağaçtan 20-30 kilo arasında fıstık toplarken, bu oranın bu yıl 15 kiloya kadar düştüğünü dile getirdi.

Bu verim düşüklüğünün yanı sıra ekonomik gidişatın kendilerini olumsuz etkilediğini belirten üreticiler, yaptıkların işin zor ve zahmetli olduğunu, emeklerinin karşılığını alamadıklarını kaydetti. - DİYARBAKIR