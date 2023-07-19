Diyarbakır'da Fantezi İplik Makinesi Üretimi Yapan Firma İhracatta Büyüyor

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde fantezi iplik makinelerinin üretimini yapan firma, Asya ve Avrupa ülkelerine ihraçta bulunuyor. Bölgede iplik makinesinin üretimini yapan başka fabrika olmazken, faaliyette olan yüzde 30'luk kapasitesini önümüzdeki aylarda yüzde 100'e çıkarmayı hedefliyor.

Diyarbakır'da fantezi iplik makinelerini üreten firma, bölgede tek üretici olarak dünya pazarında büyük firmaların işlerini yapıyor. Bunun yanı sıra ürettikleri birçok makinayı da dünya ülkelerine ihraç etmeyi hedefliyor. Şu anda yüzde 30 faaliyet gösteren fabrika, 6 ay içerisinde üretim kapasitesini yüzde 100'e yükseltmeyi öngörüyor.

Küresel çapta fantezi iplik makinesinin üretimini sağlayacaklarını belirten Fabrika Müdürü Ahmet Yasin Çelik, şu anda Asya ve Avrupa ülkeleriyle çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Fantezi iplik makinelerinin yanında farklı makinelerin de üretimini yaptıklarını söyleyen Çelik, "Yaklaşık 6 aydır bu fabrikada çalışmaktayım. Simba Makine 2021 yılında kuruldu. Uygun maliyetli, yüksek kaliteli ürünler üretmeyi hedeflemekteyiz. Bunu küresel çapta yapmayı düşünüyoruz. Henüz 6'ncı ayımızdayız. Yüzde 30 kapasite ile çalışıyoruz. Önümüzdeki 6 ay içerisinde bunu yüzde 100'e yükselteceğiz. Şu anda 30 çalışanımız var, 6 ay sonra 120 çalışana çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Asıl işlerinin fantezi iplik makinesi üretmek olduğunu belirten Çelik, 2'nci üretimleri ise makine üretimi ve fason üretim olduğunu kaydetti.

Müşterilerin ihtiyaçlarına göre çeşitli makineler ürettiklerini aktaran Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

"Makinelerin elektrik aksamı ve mekanik aksamını buradan en baştan projelendiriyoruz. Elimizde var olan lazer kesim, boru lazer, büküm makineleri, siensi tornalar, siensi dikişleme merkezi ve indiksiyon gibi aletlerimizle belli bir hale getiriyoruz. Yani müşterilerimizin ihtiyacı olan makinaları üretiyoruz. Diğer taraftan da fantezi iplik tarafına Türkiye'deki ortağımızla beraber en büyük kurulu baza sahibiz. Bugün Kuzey Irak, Hindistan, Çin, bu gibi ülkelerde de çeşitli çalışmalarımız var. 6 ay içerisinde özelikle diğer ülkelerdeki iş ortaklarımızla beraber belli iş partnerlik süreçlerini sonlandırmayı hedefliyoruz."

"Yerelde sağladığımız üstün başarıyı dünyada da göstereceğiz"

İtalyan ve Çin fabrikalarını kendilerine rakip olarak gördüklerini dile getiren Çelik, "Yurt dışı bizim asıl hedefimiz, kendi iç pazar çalışmalarımızda yüzde 40 bizim iç pazar payımız, yüzde 60'da yurtdışı pazarında çalışmalar yapmayı planlıyoruz şirket hedefimiz bu yönde. Yurt dışında ihtiyaç olarak var olan fantezi iplik makinesinin türevleri var ve bu türevleri de kendimiz üreteceğiz. Özellikle şönin makinesi gibi makineleri kendimiz ürettikten sonra yerelde sağladığımız üstün başarıyı dünyada da göstermek istiyoruz. Buradaki rakiplerimiz İtalyanlar ve Çinlilerdir. Onlarla da sıkı bir yarış halindeyiz" diye konuştu.

Güneydoğu'da çokça dolaştıklarını, makine üretimi yapan olduğunu ama fantezi iplik makinesi üreten olmadığını söyleyen Çelik, "Bu yüzden yatırımımızı buraya yaptık. Özellikle yeni açılan tren yolunun limanlara kolaylığı, İran ve Kuzey Irak'a bu kadar iyi bir lokasyonda lojistik anlamda elimizi güçlendireceğini düşündük. Buradaki iş gücüne de çok güveniyoruz. Buradaki OSB'nin bize verdiği desteklerden kaynaklı olarak çok rahat bir şekilde kurulumumuzu yaptık" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR