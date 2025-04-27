Diyarbakır'da Fabrika Kurarak İstanbul'dan Terse Göçü Sağladılar

İstanbul'daki yoğunluktan kaçıp Diyarbakır'da kurdukları fabrikadan 10 ülkeye ihracat

Birçok şehirden İstanbul'a göç edenler Diyarbakır'a dönerek bu firmada çalışıyor

Firma sahibi Kamuran Denizci:

"Türkiye nüfusunun büyük çoğunluğu İstanbul, İzmir, Ankara'da, Bursa'da, Kocaeli'nde yaşıyor. Bu da ülke için büyük bir risk oluşturmaktadır. Bunu neden Türkiye'nin dört bir yanına dağıtmayalım"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iskele ve inşaat kalıpları üretimi yapılan fabrikadan yaklaşık 10 ülkeye ihracat yapılıyor. Fabrika, İstanbul'dan taşınıp terse göçü sağladı.

Diyarbakır OSB'de bulunan firma, 2021 yılında kuruldu, 2022'nin sonundan itibaren üretime başladı. İskele ve inşaat kalıpları gibi malzemelerin üretimini yapan fabrikadan yaklaşık 10 ülkeye ihracat yapılıyor. Çin'in dibinde olan ve yaklaşık 8 bin kilometre mesafede olan Tataristan'a kadar ihracat yapan firma, hem ülke ekonomisine katkı, hem de kenttin istihdamına katkı sağlıyor.

İstanbul'dan terse göç sağlayan firma, 120 kapasiteli olan istihdamını 200'e çıkartmayı hedefliyor.

Firma sahibi Kamuran Denizci, İHA muhabirine, fabrikanın 2021 yılında kurulduğunu, 2022 yılı sonundan itibaren üretime başladıklarını ve fabrikada iskele ile kalıp üretimi yaptıklarını söyledi. Ürettiklerinin Türkiye ve İtalya, Malta, Rusya, Azerbaycan, Gürcistan, Tataristan, Bulgaristan gibi ülkelere ihracat yaptıklarını belirten Denizci, Tataristan'a 8 bin kilometre mesafede Çin'in dibine kadar ürün sattıklarını kaydetti.

Denizci, sadece ürün değil, projede sattıklarını aktararak, "Çin'in satamadığı yere biz ürün satabildik. Mevcut istihdamımız 120'dir. Hedefimiz bu yılın sonuna kadar 200'ü bulmaktır. Diyarbakır'a katkısından ziyade Türkiye'ye katkısı vardır. Burada çalışanların yüzde 25-30'u Kars'tan, Bitlis'ten, Diyarbakır'dan, Giresun, Tokat, Çanakkale'den, İstanbul'a göç edip, İstanbul'dan Diyarbakır'a göç ettirmişiz. Asıl hedefimiz bunu daha da artırmak. Fabrikada kadın istihdam etmeyi düşünüyoruz" dedi.

"İstanbul, 20 milyon nüfus yaşayacak bir il değildir"

İstanbul'un nefes alınacak durumda olmadığını değerlendiren Denizci, İstanbul'un 20 milyon nüfus yaşayacak bir il olmadığını, en fazla 10 milyon insanın yaşayabileceği bir şehir olması gerektiğini değerlendirdi.

İstanbul'a tatil için, boğazı gezmek, turistik yerleri gezilmesi gerektiğini aktaran Denizci, "Bütün illerimize böyle yatırımlar yapıp geri göçü sağlamamız gerekiyor. Türkiye'nin nüfusunun büyük çoğunluğu İstanbul, İzmir, Ankara'da, Bursa'da, Kocaeli'nde yaşıyor. Bu da ülke için büyük bir risk oluşturmaktadır. Allah korusun bir deprem durumunda Türkiye'nin ekonomisi çökebilir. Bunu neden Türkiye'nin dört bir yanına dağıtmayalım. Diyarbakır'da deprem oldu. Deprem zamanında bir tarafta üretimimize devam ettik. Bir taraftan da depremzedelerimize destek olmaya çalıştık" diye konuştu.

"Marmara bölgesinde bile böyle tesislerin olmadığını fark ettim"

Fabrika Müdürü Tarık Şahin, Diyarbakır'dan böyle bir teklif gelince ilk başta sıcak olmamak kaydıyla bir düşünceye girdiklerini, sonra kabul edip geldiklerini dile getirdi.

Diyarbakır'da böyle bir tesis olacağına ilk başta inanmadığını ifade eden Şahin, "Gelip görünce Marmara bölgesinde bile böyle tesislerin olmadığını fark ettim. İstanbul'un yoğunluğuna alışmışız. Biraz o yoğunluktan uzaklaşmak istedik. Diyarbakır'da muhteşem bir alan var. İnsanlar çok sıcakkanlı. Şu an araba park etmeye bile yer bakmıyorum. Direkt götürüp bırakıyorum. Ama İstanbul'da böyle değil. Ailemizle zaman geçiremiyoruz. Hep trafikte zaman geçiriyoruz. Akşam çıkıyorum 15 dakika sonra evimdeyim. Burada aileme ve kendime zaman ayırma fırsatı buluyorum" şeklinde konuştu.

Fabrikanın Kalite Müdürü Kadir Şahin ise, ailesiyle birlikte buraya taşındığını söyleyerek, "Batı da daha çok trafik sorunumuz var. Dilovası bölgesinde çalışıyordum. Burada evimizin mesafesi 22 kilometre mesafede ve 15 dakika sonra evimizdeyiz. Sokakların dizaynı, özelikle Kayapınar kısmı o kadar güzel dizayn edilmiş ki, şahane, yapanlara çok teşekkür ediyorum. Evimde otururken balkondan baktığımda sanki bilgisayar oyununa bakıyormuşum gibi hissediyorum. O kadar güzel bir memleket" dedi.