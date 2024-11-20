Diyarbakır'da Dubai Çikolatası Üretimi Artıyor

Diyarbakır'da "Dubai çikolatası" rüzgarı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Hacıbaba Pastaneleri, günde 500-600 adet "Dubai çikolatası" üretiyor.

Türkiye'de son dönemde revaçta olan Dubai çikolatası üretimi ve tüketimi her geçen gün artıyor. Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, Dubai çikolatasını çiçekçi dahi satmaya başladığını söyledi.

Bu ürünün hammaddesini işleyen pastane sektörü olduğunu belirten Elaldı, "Ana malzemelerinin orijinali bizde. Çikolatası da yüzde yüz Belçika çikolatasını kullanarak insanların hizmetine sunmuş bulunmaktayız. İç harç olarak fıstık ve kadayıf bizim ürünümüz. Bunun yanında özel reçetelerimiz dediğimiz içine bıraktığımız bazı ürünlerimiz de var. Yeni başlamamıza rağmen Allah'a şükür yetişmeye çalışıyoruz" dedi.

Üretim sorumlusu Sinan Turfan, kullandıkları çikolatanın birebir Belçika çikolatası olduğunu, harcını fıstığın kendisinden elde ettiklerini ifade etti.

Bir Dubai'nin hazırlanışı ve tezgaha sunuşu ortalama 3-4 saati bulduğunu aktaran Turfan, "İlk aşama birinci kabuklama yapılır, dolaba atılır. Dinlendikten sonra iç harç bırakılır, iç harçtan sonra alt tabaka bırakılır ve dolaba atılır. Dolapta yaklaşık 2 saat bekletilir, ondan sonra kalıplardan çıkartılır ve şubelerimize gönderilecek şekilde hazırda bulundurulur. Bunun düzgün muhafaza edildiği takdirde rafa ömrü rahatlıkla 1 ay diyebiliriz. Şu anda da ciddi bir rağbet var. Günlük yaklaşık 500-600 adet satılıyor" diye konuştu.