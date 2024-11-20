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Diyarbakır'da Dubai Çikolatası Üretimi Artıyor

Diyarbakır'da Dubai Çikolatası Üretimi Artıyor
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Diyarbakır'da Hacıbaba Pastaneleri, günde 500-600 adet üreterek Dubai çikolatasına olan yoğun talebe yanıt veriyor. Üretim sürecinde yüzde yüz Belçika çikolatası ve yerli fıstık kullanılıyor.

Diyarbakır'da Hacıbaba Pastaneleri, yoğun talep üzerine günde 500-600 adet "Dubai çikolatası" üretiyor.

Türkiye'de son dönemde revaçta olan Dubai çikolatası tüketimi her geçen gün artıyor. Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, Dubai çikolatasını çiçekçilerin dahi satmaya başladığını söyledi. Bu ürünün hammaddesini işleyenin pastane sektörü olduğunu belirten Elaldı, "Ana malzemelerinin orijinali bizde. Çikolatası da yüzde yüz Belçika çikolatasını kullanarak insanların hizmetine sunmuş bulunmaktayız. İç harç olarak fıstık ve kadayıf bizim ürünümüz. Bunun yanında özel reçetelerimiz dediğimiz içine bıraktığımız bazı ürünlerimiz de var. Yeni başlamamıza rağmen Allah'a şükür yetişmeye çalışıyoruz" dedi.

Üretim sorumlusu Sinan Turfan ise, kullandıkları çikolatanın birebir Belçika çikolatası olduğunu, harcını fıstığın kendisinden elde ettiklerini ifade etti. Bir Dubai çikolatasının hazırlanışı ve tezgaha gelişinin ortalama 3-4 saati bulduğunu aktaran Turfan, "İlk aşama birinci kabuklama yapılır, dolaba atılır. Dinlendikten sonra iç harç bırakılır, iç harçtan sonra alt tabaka bırakılır ve dolaba atılır. Dolapta yaklaşık 2 saat bekletilir, ondan sonra kalıplardan çıkartılır ve şubelerimize gönderilecek şekilde hazırda bulundurulur. Bunun düzgün muhafaza edildiği takdirde raf ömrü rahatlıkla 1 ay diyebiliriz. Şu anda da ciddi bir rağbet var. Günlük yaklaşık 500-600 adet satılıyor" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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