Diyarbakır'da çiftçi arkadaşlarından ilham alarak tarım işine atılan muhtar, 20 bin işçiye istihdam sağlıyor

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Ortayazı Mahalle Muhtarı olan Esat Akyıldız, çiftçi arkadaşlarından ilham alarak tarım işine atıldı. Risk alarak ektiği ürünlerle bölge ekonomisine katkı sağlayan Akyıldız, günlük 150 işçi ile sezon sonuna kadar, toplamda ise 20 bin işçi ile istihdam sağlıyor.

Diyarbakır'da 3 yıl önce kurbanlık hayvan götürmek için gittiği Adana'da tanıştığı çiftçi arkadaşlarının ektiği ürünleri kendi arazisinde de yetişir mi diye düşünen Esat Akyıldız, arkadaşı ile beraber risk alarak ektiği ürünleri şimdi yetiştirip yılda 20 bin işçiye istihdam sağlıyor.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Ortayazı Mahalle Muhtarı olan Esat Akyıldız, köyündeki 2 bin 100 dönüm arazisinde risk alarak bin dönüme yakın arazide 600 dönüm patates, 300 dönüme yakında karpuz ekerek, bölge ekonomisine katkıda bulunuyor.

Adana'da çiftçi arkadaşlarının ürettiği patates, soğan ve karpuz ürünlerini "Acaba bizim arazilerde de yetişir mi" diye düşünen Akyıldız, tarım hayatına risk alarak atıldığını belirtti.

Günlük 150 işçi ile sezon sonuna kadar, toplamda ise 20 bin işçi ile istihdam sağladığını dile getiren Akyıldız, "3 yıl önce Adana'ya kurbanlık götürüyordum. Orada çiftçi arkadaşlarla tanıştım. Patates, soğan, karpuz işi ile uğraşıyorlardı. Acaba bizim burada da ekim yaparsak tutar mı diye kendime sordum. Arkadaşlar ile konuştuktan sonra bana 'Denemen lazım bu tarım işidir, niye olmasın' dedi. Ergani ilçesinden 40-50 yıl önce tanıdık bir arkadaş Adana'nın Çukurova ilçesine gidip, tarım işiyle uğraşmıştı. Oraya gidip kendisi ile 2 yıl içerisinde bin dönümlük araziye 600 dönüm patates, 300 dönüme yakın da karpuz ektim. Risk aldım, şükürler olsun ki çok da iyi oldu. 3 yıldır aralıksız tarım işiyle uğraşıyorum. Günlük 150 kişi ile çalışıyorken, 3-4 ay boyunca sezon sonuna kadar toplamda 20 bin kişi ile çalışıyorum" dedi.

Önceden arpa, buğday ve mercimek ekimini yaptığını, baraj yapıldıktan sonra sulu tarıma başladığını ifade eden Akyıldız, "Bizim tarım alanımızın genişlemesindeki en önemli olan kısım barajdı. Biz, baraj ile birlikte bu işe başladık. Su olmadan tarım işi olmaz. Önceden burada arpa, buğday, mercimek yetiştiriyorduk, şimdi ise patates, soğan, karpuz ve şeker pancarı yetiştiriyoruz" diye konuştu.

"Bölge ekonomisine katkı sağlıyoruz"

Ektiği ürünler ile bölge ekonomisine de büyük bir katkısı olduğunu söyleyen Akyıldız, "Burada 2 bin 100 dönümlük bir araziye patates, soğan, karpuz ve şeker pancarı ekiyoruz. Bölge için çok güzel bir katkıdır. Yaptığımız hizmet olmasaydı burada çalışan insanlar evlerinde yatarlardı. ya da 1 ay fındık toplamaya Adapazarı'na gitmek zorunda kalacaklardı. Ama burada yılda 12 ay çalışıyorlar. Buraya ektiğimiz ürünleri 5 Temmuz'da hasat edeceğiz" şeklinde konuştu.

Tarım işçiliği yapan Hazal Akın, eşlerine katkıda bulunmak ve kendi harçlıklarını çıkarmak için günlük geldikleri tarım arazisinde çok memnun olduklarını söyledi.

Arkadaşlarıyla birlikte tarım işinde hem vakit geçirdiklerini hem ailelerine maddi destek sağladıklarını söyleyen Akın, "Burada tarım işçiliği yapıyoruz. Bu arazide toplam 40-50 çalışanımız var. Aynı sayıda başka bir bölümde de bu işçiler çalışıyor. Çok memnunuz çalışıyoruz. Eşimize katkıda bulunuyoruz kendi harçlığımız olsun kocalarımızdan para almayalım diye burada çalışmaktayız. Ben şahsen kendi eşimden para almak istemiyorum kendi çalıştığım parayı harcamak istiyorum. Biz burada şu anda soğanların arasındaki otları alıyoruz" dedi. - DİYARBAKIR