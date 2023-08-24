Diyarbakır'da Boru Üretimi Yapan Fabrika, Ortadoğu ve Avrupa Pazarına Açılmayı Hedefliyor

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrika, boru üretiminde genişlemek ve Ortadoğu ile Avrupa pazarına açılmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Fabrika, yılda 55 bin ton kapasiteye ulaşan spiral ve düz kaynaklı çelik boru üretimi yapmaktadır.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde 20 bin metrekarelik alan üzerinde boru üretimi yapan fabrika, Ortadoğu ve Avrupa pazarına açılmayı hedefleyerek yelpazesini genişletiyor.

Diyarbakır'da boru üretimi yapan DİBOR fabrika, iki çeşit ürettiği borularla yılda yaklaşık 55 bin ton kapasiteye ulaşıyor. Spiral ve düz kaynaklı çelik boru üretimi yapan fabrika, 80 kişiye istihdam olarak yurtdışına açılmayı hedefliyor.

DİBOR Fabrikası Genel Müdürü İbrahim Ceylan, su, doğalgaz, petrol gibi boruların üretimini yaptıklarını söyledi.

Ceylan, "Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesindeki yerleşkemiz 2020 yılında faaliyete başladı. Daha öncesinde yerimiz Mardin'in Kızıltepe ilçesindeydi. Yaklaşık 20 bin metrekare açık alanımız var. Bunun yüzde 50'si kapalı şeklinde üretimimize devam ediyoruz. Fabrikamızda çelik boru üretimi yapıyoruz. Çelik boru üretimi yöntemlerinden iki aşamalı olarak üretim yapıyoruz. Biri spiral kaynaklı çelik boru üretimi, diğeri de düz kaynaklı çelik boru üretimidir. Spiral kaynaklı çelik boru üretiminde genel amaçlı borulardan su borularına, daha sonraki aşamalarda doğalgaz, petrol borularına kadar uzanan bir yelpazesi var. Yılda yaklaşık 55 bin ton kapasiteye ulaşıyoruz" dedi.

Kapasitelerini yaklaşık 6 ay içerisinde iki katına çıkaracaklarını dile getiren Ceylan, "Devlet Su İşleri (DSİ) yeterlilik belgemizi bundan 6 ay önce aldığımız için, yurtiçinde çoğunlukla DSİ projelerine hız verdik. İçmesuyu hatlarında, sulama hatlarında hizmet veriyoruz. Hedefimiz sadece Türkiye için üretim yapmak değil. Bunun yanında yurtdışına da açılmayı hedefliyoruz. Özellikle Avrupa ve Ortadoğu için önümüzdeki süreçte yelpazemizi genişleteceğiz. 80'e yakın işçiyle fabrikamız yüzde 40 civarında çalışıyor. Yaklaşık 6 ay içerisinde bu kapasiteyi iki katına çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi. - DİYARBAKIR